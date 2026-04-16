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Ahorristas

Plazo fijo: cuánto se puede ganar al invertir $1.000.000 a 30 días con la tasa actual

Los argentinos siempre buscan en qué invertir los pesos que por ahí sobran tras enfrentar distintas obligaciones.

Por Agencia NA
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En un contexto económico donde los ahorristas buscan alternativas seguras para resguardar su dinero, el plazo fijo continúa siendo una de las herramientas más elegidas dentro del sistema financiero argentino.

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Según datos oficiales, al invertir $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días con una tasa nominal anual del 20,75%, la ganancia estimada es de $15.616,44.

De esta manera, al finalizar el período, el inversor recibe un total de $1.015.616,44, producto de la suma del capital inicial más los intereses generados.

Si bien este rendimiento no resulta elevado en términos reales frente a la inflación, el instrumento sigue siendo valorado por quienes priorizan la seguridad y la previsibilidad. A diferencia de otras alternativas de inversión, el plazo fijo no presenta volatilidad ni riesgos asociados a las fluctuaciones del mercado.

Además, una de sus principales ventajas es la posibilidad de renovar la colocación mes a mes. Esta dinámica permite generar un efecto acumulativo si los intereses obtenidos se reinvierten, incrementando progresivamente el capital.

En este escenario, el plazo fijo se mantiene como una opción vigente para perfiles conservadores. Aunque no ofrece grandes rendimientos, su facilidad de acceso y bajo nivel de riesgo lo consolidan como una alternativa confiable para resguardar ahorros en pesos.

FUENTE: Agencia NA

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