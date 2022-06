Para prevenir errores de facturación salieron a controlar los medidores de luz

Se conocieron los resultados del Programa de Muestreo Estadístico de Medidores , que busca conocer con certeza el funcionamiento de estos aparatos en el marco del respeto a los derechos de las personas usuarias del servicio, regidos por la Ley 524-A. Energía San Juan está obligada a mantener en correcto estado operativo los medidores que se usan para registrar los consumos de los usuarios, exigiendo márgenes no mayores al 2% de los consumos.

Los ensayos se realizaron en laboratorio y se tomaron como muestras 1.350 medidores, elegidos al azar. Se verificó que no hay “incumplimientos masivos en los medidores instalados en los suministros residenciales y generales” de los usuarios, pudiendo afirmarse que los aparatos cumplen con los requerimientos de exactitud que impone la normativa vigente.

La norma IRAM 2422 regula cómo debe ser la instalación de los medidores. Los medidores “Clase 2” de Energía San Juan, que tienen una antigüedad menor a los 25 años, podrán seguir instalados durante un plazo de 5 años más. En cambio, aquellos con antigüedad mayor a los 25 años podrán permanecer instalados por un periodo de hasta tres años, en ambos casos un año antes de alcanzar el respectivo plazo, se deberá repetir el plan de muestreo estadístico en un todo de acuerdo con la norma IRAM 2422.

Cómo se reclama en caso de errores de facturación

1- Primer paso: verificación de Lectura del Medidor:

-Se verifica el estado del medidor a partir del reclamo.

-Se compara la lectura del medidor con el “estado actual” de la factura reclamada. Si la lectura tomada luego del reclamo es menor que la facturada, hay error de facturación.

2- Segundo paso: contraste del medidor “in-situ”:

-Se realiza un ensayo del medidor en el puesto de medición (“in-situ”) con un Equipo Patrón Portátil.

-El ensayo queda plasmado en un documento, que indica entre otra información: datos del Usuario, precintos retirados, precintos colocados, número del medidor, marca y estado del medidor ensayado y valores de error resultante del ensayo.

-Si del Contraste “in-situ” surge que el medidor ensayado presenta valores de error por fuera de los establecidos en la Norma, el equipo debe verificarse en laboratorio, y se encuentra “fuera de curva”: hay error de facturación.

3- Tercer paso: contraste del medidor en laboratorio:

-La Distribuidora debe notificar con dos (2) días de anticipación la fecha y hora del cambio del medidor para permitirle al Usuario presenciar el mismo; también debe notificar la fecha de ensayo del medidor en Laboratorio.

-La hora de reemplazo del medidor debe ser una banda horaria de normalmente 3 horas.

-El medidor retirado debe ser guardado en una urna precintada.

-El procedimiento de cambio de medidor debe quedar registrado en un documento, que como mínimo deberá indicar: datos del Usuario, precintos retirados, precintos colocados; número, marca y estado del medidor retirado; número, marca y estado del medidor instalado, número de precinto colocado en la urna donde coloca el medidor para su ensayo, firma del Usuario (en caso de que presencie el cambio).

-Si se realiza el reemplazo en la fecha y hora comunicada, y el Usuario no se encontraba presente, la Distribuidora deberá comunicar en forma fehaciente lo actuado al Usuario en el plazo de cinco (5) días hábiles.

-La Distribuidora ensaya el medidor retirado en Laboratorio en la fecha comunicada, en un banco de ensayos como el que se muestra en la foto a la derecha, en presencia del Usuario de así requerirlo, y de un Técnico del E.P.R.E.

-En el protocolo de ensayo en Laboratorio se consigna entre otros datos: fecha de ensayo, número de medidor, estado del medidor, número del precinto de la urna donde se encontraba el medidor, valores de error resultante del ensayo, observaciones a las condiciones en las que se encuentra el medidor, firma del personal interviniente.

-Si del ensayo en laboratorio surge que el medidor registra valores sin la precisión requerida por la norma, se considera “fuera de curva”. Hay error de facturación.

-En caso de que el ensayo del medidor resultara “dentro de curva” y la distribuidora no respetara alguno de los pasos formales de norma (por ejemplo, no comunicando fecha y hora del reemplazo del medidor, o no realizando el ensayo en la fecha indicada, entre otras causas), se desecha el ensayo del medidor, considerando que el mismo “no es oponible” al usuario, intimando a la Distribuidora a anular la facturación emitida, reemplazando la misma. Hay error de facturación.