Nuevo cruce entre Fecovita y la dueña de Gualcamayo, por una denuncia de evasión y contrabando

El enfrentamiento entre la Federación de Cooperativas Vitivinícolas ( Fecovita ) y su ex socia Iberte -integrante del grupo español dueño de la mina sanjuanina Gualcamayo- no cesa. Ahora los representantes de Iberte aseguran que la ex AFIP (hoy ARCA) pidió el allanamiento Fecovita por la denuncia realizada por evasión fiscal y contrabando agravado. En Fecovita lo negaron.

Según la denuncia, los responsables de Fecovita habrían implementado un “régimen fraudulento” con el objetivo de eludir obligaciones fiscales y retener divisas fuera del país, acciones que sólo podrían concebirse con plena conciencia y deliberación. “Fecovita utilizaría fraudulentamente el régimen de envíos en consignación con la presunta finalidad de posponer el pago de los tributos correspondientes a la exportación, manteniendo las divisas fuera del país”, argumentan en el documento.

Por tal motivo, siguiendo con la versión de Iberte, Sebastián Amaya, jefe División Investigaciones Regionales 4 - Central de la Dirección Regional Aduanera Central, habría pedido en los primeros días de noviembre el allanamiento en la Federación en busca de pruebas tangibles que puedan arrojar luz sobre maniobras fiscales de las autoridades de Fecovita y/o la o las personas que se determinarán eventualmente en el curso de la investigación.

La versión de Fecovita

Desde el lado de la Federación, aseguraron que no existe ninguna denuncia por parte de la ex AFIP y que se trata de un nuevo hostigamiento contra ellos y otro “invento” de causas y denuncias. El abogado de la cooperativa que tiene gran presencia en San Juan para la cosecha de uvas, el Dr. Osvaldo Coll comentó que “no hubo ningún allanamiento”.

Asimismo, aclaró que no fue la AFIP la que requirió la información y, en tercer lugar, que quienes han hecho la denuncia son “(Guillermo) García y (Juan José) Retamero como parte de todo su acoso por violación a la ley cambiaria, es decir, por violación de normas del Banco Central”.

El letrado aseguró que fue el Juzgado Federal el que les solicitó “una cantidad de correos electrónicos”. Por tal motivo, funcionarios del Poder Judicial completaron el procedimiento. “Es decir, no hubo allanamiento, no fue la AFIP, no hubo contrabando y fue motivo de una denuncia que ha hecho Retamero”, justificó. MDZ publicó que no logró corroborar los datos con fuentes de la Aduana y de ARCA para aclarar cómo se dio todo el proceso que tuvo lugar durante la primera semana de noviembre.

Las últimas novedades en el caso

Hace algunos días, la Fiscalía Nº7 de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza ordenó la imputación de Eduardo Sancho, Rubén Panella, Jorge David Irañeta y Juan Rodríguez por el delito de estafa. Sin embargo, el pedido fue desestimado y será revisado por la jueza de Garantías Eleonora Arenas, ya que desde Fecovita interpusieron una oposición acusando "graves irregularidades" en el procedimiento.