No todo es RIGI: el otro tema que el gobierno de San Juan debe analizar de la Ley Bases

Tras la sanción del proyecto de ley Bases y el paquete fiscal que impulsó Milei, San Juan ahora debe decidir si adhiere o no a varios aspectos de esa nueva normativa. Uno de ellos y el más conocido es el Régimen de Incentivo RIGI, pero hay otro importante que también debe pasar por la Legislatura: el blanqueo de capitales.

El blanqueo de activos consiste en regularizar plata (capitales) o bienes no declarados ante el fisco, que no sean producto de un ilícito. En otras palabras, es declarar ante la AFIP los dólares que están “en el colchón”, por ejemplo, la compra de dólar blue que es una divisa ilegal en Argentina. O la compra de bienes que no fueron declarados.