Muchos pacientes y faltante de insumos: la situación de los dentistas sanjuaninos

Sobre finales de junio de este año, dentistas de toda la provincia veían con incertidumbre el futuro de la práctica , ya que, debido a las restricciones y los altos costos, contaban con limites en insumos. Pese a las expectativas que había desde el sector, la situación no solo no ha mejorado, sino que en algunos casos ha empeorado el panorama.

Panorama incierto Preocupación en odontólogos sanjuaninos: no descartan faltante de materiales

Desde el Círculo Odontológico, su presidente Jorge Castro, comentó a Tiempo de San Juan que el cupo de importación cada mes es menor, por lo que llega menos. “Hay casos de algunas especialidades puntuales que están postergando tratamientos porque necesitan insumos importados que no se están consiguiendo. También algunas cirugías porque no se consiguen los elementos necesarios. En el caso de ortodoncia también hay reprogramaciones porque en algunos casos se necesitan materiales que son importados y no se están consiguiendo”, señaló con preocupación el profesional.