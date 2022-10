Muchas consultas, pocas respuestas y altas expectativas: cómo pega el Ahora 30 en San Juan

Entre las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa se encuentra el Ahora 30 , un programa para la financiación de electrodomésticos que permite pagar en 30 cuotas, con un límite de consumo de $200.000 y una tasa del 48% anual. Desde San Juan, las distintas casas de electrodoméstico ven con buenos ojos este programa, aunque lamentablemente aún no está en vigencia.

Los tres señalaron que, pese a los anuncios nacionales, aún no está en vigencia el programa, desconocen incluso las condiciones o la “letra chica”. “Hay muchos ítems que no están claros por el momento”, puntualizó Sotomayor. Esto se debe a la falta de información a nivel nacional. Pese a ello, no descartan poder contar con todos los detalles necesarios para satisfacer las consultas de los consumidores para el lunes.

Algo que resaltan como llamativo es que, desde que se conoció la posibilidad de la implementación del programa que permite pagar en cuotas financiadas, hubo inquietud de varios consumidores que se dirigieron a los locales a consultar puntualmente detalles del programa, como por ejemplo qué tipo de electrodoméstico entraba en el mismo, según explicó Amado. Los televisores sin duda fueron los protagonistas de las consultas, debido a que se acerca el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y siempre hay un repunte de ventas de cara a un evento de esa magnitud.

Si bien resta conocer algunos detalles y pormenores del programa, desde las casas de electrodomésticos señalaron que la decisión del Gobierno Nacional es muy positiva para el sector. Incluso no descartan que haya incremento en las ventas. En ese sentido, Rodrigo Ibaceta explicó que, si bien la mayoría de los consumidores buscan planes de financiación que sean en menos tiempo, ya que suena impactante pagar algo en 30 meses, si se tiene en cuenta la inflación, a medida que vayan avanzando las cuotas resulta conveniente. “Si por ejemplo comprás un artículo cuyas cuotas son de, por ejemplo, $6.000, ese monto en un par de meses no es tan significativo”, señaló.

Entre los artículos y electrodomésticos que se van a poder comprar dentro del programa Ahora 30 se encuentran celulares de media y baja gama de producción nacional, lavarropas, heladeras, televisores y aires acondicionados de bajo consumo. Para poder formar parte del programa, las casas de electrodomésticos como supermercados que ofrezcan ese tipo de productos deberán adherirse en la Secretaría de Comercio.

Un dato no menor es que el tope de consumo es de $200.000, salvo para celulares, que tendrán un monto menor de tope, de $120.000.

Lo que hace de cierta manera atractivo al Ahora 30, según señalan las fuentes consultadas, es que el costo de la cuota es casi la mitad de la actual en el sistema financiero para el pago de resúmenes de tarjetas de crédito, que actualmente es de 83%.

“Lo veo como una buena oportunidad para matrimonios, parejas jóvenes, personas que están iniciando sus vidas solos o familias que deben cambiar más de un electrodoméstico, para que puedan armar combos y hacer una compra grande. Esto es porque en algunos casos comprar un televisor en 30 cuotas quizás no es muy conveniente, al menos esa es nuestra sugerencia”, comenta Sotomayor.

Desde San Juan las casas de electrodomésticos esperan poder comenzar a trabajar el programa nacional a partir del lunes, con las esperanzas que las ventas aumenten y marquen la diferencia en un sector que dentro de lo que es comercio, es uno de los más golpeados por los costos que maneja.