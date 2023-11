Manejo del agua: las claves que le deja Uñac a Orrego

Añadió que en la elaboración han participado muchas personas, de distintas entidades. El plan también habla de la información nueva que debe generarse, por ejemplo, mediante los convenios en marcha con institutos de la UNSJ, del INTA y del INA, etc.

“Considero a los planes estratégicos útiles cómo hoja de ruta, pero no rígidos. A medida que surge nueva información, como predicciones de cambio climático, estadísticas de escurrimientos de sub cuencas, cubicación de acuíferos subterráneos, etc.; se deberá ir ajustando el plan en consecuencia”, indicó el funcionario, quien sostiene que la problemática va a seguir atravesando distintos periodos de gobierno, y se requiere lograr consensos básicos.

El documento se presentó esta mañana en el salón auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, y surgió de estudios e investigaciones que son fruto de convenios interinstitucionales suscritos por la Secretaría del Agua en el marco de la Mesa Permanente de la Gestión Integrada del Agua, durante los últimos dos años.

Las autoridades señalaron que en la comisión de administración y grupos sociales de la Mesa Permanente de la Gestión Integrada del Agua se validaron acciones y objetivos que luego se trabajaron con especialistas de las distintas instituciones.