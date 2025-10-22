jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Finanzas

Los depósitos en dólares marcaron un récord desde 2001

Los depósitos privados en dólares superaron los 35.000 millones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los depósitos privados en dólares alcanzaron su nivel más alto en 24 años, superando los u$s35.000 millones, un récord que no se registraba desde los meses previos a la caída de la convertibilidad, a comienzos de 2002. La fuerte dolarización de carteras se inició tras el levantamiento del cepo para los ahorristas en abril, aunque el proceso se aceleró con fuerza desde agosto, especialmente después de la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires.

Lee además
con el dolar en el techo de la banda, el banco central vendio casi 50 millones
Divisas

Con el dólar en el techo de la banda, el Banco Central vendió casi 50 millones
el dolar en san juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llego a los $1.600
Mercado cambiario

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600

En los últimos 30 días, los depósitos en dólares treparon casi u$s2.900 millones, alcanzando al 16 de octubre un umbral de u$s35.133 millones, mientras que previo al momento del blanqueo en septiembre del año pasado, estaban en niveles de u$s18.500 millones, según datos oficiales del Banco Central (BCRA).

Los depósitos en pesos, que habían alcanzado un pico de $100 billones, retrocedieron a $91,1 billones al 16 de octubre -último dato disponible del BCRA-, lo que implica una caída de $9 billones en el período.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmilcarCollante/status/1980706423295422921?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1980706423295422921%7Ctwgr%5E04ba1c355a392371dc97f763a67242ec61476eba%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Ffinanzas%2Flos-depositos-privados-dolares-superaron-los-us35000-millones-y-marcaron-un-nuevo-record-2001-n6205135&partner=&hide_thread=false

Quantum Finanzas menciona en su último informe semanal que la caída en la demanda de pesos generó, según el agregado monetario (M2), una disminución del 4,9% real entre el 6 de agosto y el 8 de octubre.

El mercado hace caso omiso al tandem Luis Caputo-Scott Bessent y continúa dolarizandose. En ese sentido, Focus Market hizo un sondeo que muestra que el 68% de los argentinos con capacidad de ahorro prefiere dolarizarse ante la incertidumbre electoral. "El 37% compra dólar oficial, financiero o informal, el 20% adquiere Cedears y un 11% invierte en Fondos Comunes de Inversión en dólares", precisan.

El Tesoro de EEUU, que encabeza Scott Bessent, anunció un swap de monedas por u$s20.000 millones y salió a defender la divisa comprando pesos en la plaza local a diario. Este miércoles, se especula con que intervino con unos u$s450 millones, según operadores. Con el apoyo de Donald Trump, el Gobierno insiste en mantener el umbral de las bandas y, en las últimas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que los comicios del domingo son "más importantes que las presidenciales de 2027", porque "el mundo está viendo estas elecciones".

En esa línea, el economista Luis Arriazu advirtió sobre el riesgo de una crisis cambiaria si el oficialismo obtiene un mal resultado este domingo. "Si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de EEUU y el dólar se va a cualquier nivel”, apuntó con dureza uno de los economistas que más escucha el presidente Javier Milei.

A su vez, Quantum Finanzas destaca la preferencia por dolarizar los portafolios. Aunque, enfatiza que "a diferencia de experiencias anteriores en el país, en esta ocasión se nota que el sector financiero local, bancos y el mercado de capitales, están siendo canal de preservación de los activos que se convierten a esa moneda".

Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, coincidió con que es positivo que se mantengan los dólares en el sistema. "La gente se dolariza por cobertura previo a las elecciones. Después veremos, según el resultado. No es lo mismo si Milei saca 32 puntos que si saca 38 puntos. Ahí la gente tal vez se tienta con volver a meterse en pesos y hacer tasa en moneda local", mencionó.

Ámbito

Seguí leyendo

Lobby de empresarios sanjuaninos y coquimbanos para terminar de asfaltar Agua Negra: por qué

Leve mejora para las acciones argentinas y caída para los bonos en Wall Street

Una reunión y el respiro que espera el comercio sanjuanino: el EPRE presenta nuevo plan de "facturación nivelada"

Audiencia clave por evasión millonaria: el empresario sanjuanino Manuel Ponte ante la Justicia Federal

Más aumentos que bajas en la Feria de Capital: cuánto cuestan las frutas y las verduras

Argentina ve oportunidades en dos productos donde San Juan ya domina: mosto y pasas

Sarmiento se prepara para recibir en 2028 un gran parque solar: luz verde para Hunuc I

La solución sanjuanina de la Universidad Católica para el agua de una minera: el Río Jáchal en lugar de traerla del Pacífico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso de Agua Negra es clave para empresarios sanjuaninos y coquimbanos: impulsan que se asfalte completamente para impulsar el intercambio comercial. 
Iniciativa

Lobby de empresarios sanjuaninos y coquimbanos para terminar de asfaltar Agua Negra: por qué

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina
Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Extendieron la prisión preventiva para el joven acusado de hacer una triple amenaza de bomba
Tribunales

Extendieron la prisión preventiva para el joven acusado de hacer una triple amenaza de bomba

Te Puede Interesar

El Paso de Agua Negra es clave para empresarios sanjuaninos y coquimbanos: impulsan que se asfalte completamente para impulsar el intercambio comercial. 
Iniciativa

Lobby de empresarios sanjuaninos y coquimbanos para terminar de asfaltar Agua Negra: por qué

Por Elizabeth Pérez
Jueves gris y ventoso en San Juan: se viene un cambio de tiempo con marcado descenso de temperatura
Clima

Jueves gris y ventoso en San Juan: se viene un cambio de tiempo con marcado descenso de temperatura

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates
Tribunal de impugnación

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates

Con equipo completo en el escenario, Orrego y Martín cerraron campaña proyectando al 2027
De cara al domingo

Con equipo completo en el escenario, Orrego y Martín cerraron campaña proyectando al 2027

Las autoridades analizaron el estado en el que se encuentra el Trencito del Parque y ahora licitaron su reanimación, 
Se vienen la remodelación

¡Y un día se hizo realidad!: Tras 21 años, el mítico trencito del Parque de Mayo vuelve a San Juan y será eléctrico