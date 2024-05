Los "créditos de la casa" de comercios en San Juan crecieron, pero la mitad de la gente no los paga

La mitad de la gente que pidio creditos en el comercio de San Juan no los paga.

Se trata de la cifra más alta que se recuerde en los archivos de CODESA, y dista bastante del promedio mensual registrado en los últimos años. “Es una barbaridad lo que ha crecido, lo normal venía siendo ente un 5 o u 7 por ciento mensual”, admitió Alberto González, presidente de la entidad desde enero.

CODESA es un bureau de crédito local, que brinda de forma objetiva información comercial y crediticia sobre personas y empresas. Permite a los comercios afiliados conocer el historial de crédito, ayudando junto con otros datos relevantes, a tomar decisiones responsables.

“Lo que sí hemos notado además es que, por ejemplo, en abril se ha registrado un aumento del 15% en los pedidos de informes que los comercios hacen de potenciales clientes. Eso indica que los comerciantes volvieron a dar créditos”, agregó el dirigente.

Coletazos de devaluación e inflación

Esto responde a una necesidad de venta por parte de los comercios. Desde noviembre de 2023 los “créditos de la casa” prácticamente desaparecieron ante las turbulencias económicas. Los comercios no pedían informes a CODESA porque no daban créditos. Fue el momento donde los proveedores también cortaron las entregas de materia prima y artículos.

“El crecimiento del nivel de morosidad no es normal, ha pegado un salto muy, muy alto”, analizó Alberto González, presidente de CODESA. “El crecimiento del nivel de morosidad no es normal, ha pegado un salto muy, muy alto”, analizó Alberto González, presidente de CODESA.

La morosidad que se está reflejando ahora corresponde a compras realizadas ente octubre y diciembre del año pasado. El mecanismo es el siguiente: la gente compro la mercadería en esos meses, pago una o dos cuotas y luego dejo de hacerlo. El comercio espera un tiempo prudencial de hasta 45 días para informar la situación a CODESA y denunciar al cliente como moroso.

Por lo tanto, se infiere que el atraso en los pagos de deuda que se nota ahora coincide con las compras realizadas en la previa a la fuerte devaluación del peso que se produjo en diciembre, en simultáneo con la pérdida del poder adquisitivo tras la asunción del gobierno de Javier Milei. A la gente no le alcanzó el dinero y dejó de pagar el crédito.

En CODESA aclararon que no pueden informar cuántos morosos hay por una cláusula de protección de datos, pero sí el porcentaje.

Cómo funciona CODESA

La entidad está compuesta por asociados que son comerciantes, y que dan créditos. Con la meta de bajar el costo de la financiación y evitar que paguen “buenos por malos” pagadores, se decidió crear una base de datos donde se denuncian a los morosos. De esa forma, el comercio no tiene que recargar los intereses de financiación para absorber las pérdidas de los que no pagan.

Cuando un sanjuanino pide financiación el comercio consulta esa base de datos y si no tiene antecedentes, le otorga el crédito comercial. En el caso de que a los 60, 90 días, o más el cliente deja de pagar, el comercio denuncia a la base de datos que ese cliente es moroso. Hasta que cumpla sus obligaciones y el comercio le concede el “libre deuda”, esa persona seguirá con ese rotulo en la base de datos, lo ue impide que otro negocio le dé un crédito.

Tarjetas de créditos

Al igual que CODESA, existe a nivel nacional el Veraz, pero de créditos bancarios o de tarjetas de crédito. De acuerdo a la información relevada en el sector comercial local, los sanjuaninos han dejado de pagar los créditos de la casa antes que las tarjetas de crédito.

¿Por qué? Porque el interés de las tarjetas de créditos bancarias es más alto que las casas de comercio y comienza a regir de inmediato, diariamente a partir de la fecha de vencimiento.

“El comercio te va a tolerar el pago, aunque sea tarde, con una tasa de interés más baja, porque no quiere perder el cliente ni la venta. La tarjeta, desde el momento del vencimiento, empieza a cobrar intereses y no hay con quien hablar. Las reglas del juego son esas y si no tenés la plata, vas a pagar interés y listo. De lo contrario, te van a embargar el sueldo a los tres meses”, explicó una fuente del sector.