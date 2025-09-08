lunes 8 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Innovación for export

Los bancos de 4 provincias se abastecen con energía solar de San Juan

EPSE y el Grupo Petersen consolidaron una alianza federal para abastecer con energía solar a los edificios de sus bancos en todo el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las casas matrices de Banco San Juan, Banco Santa Fe, Banco Santa Cruz y Banco Entre Ríos ya funcionan con energía solar, 100% renovable, generada por EPSE. La iniciativa refleja el compromiso del Gobierno de San Juan con una política energética sustentable y con impacto nacional, a través de su brazo ejecutor, Energía Provincial Sociedad del Estado.

Lee además
En la Avenida de Circunvalación de San Juan se están instalando 36 estructuras metálicas que soportarán 360 paneles solares a lo largo de todo el anillo.
Mirando al futuro

Energía solar en más rutas de San Juan: ¿se vienen los Accesos Sur y Este?
las curiosas pruebas que hacen a los paneles solares de la circunvalacion superesistentes
Garantizados

Las curiosas pruebas que hacen a los paneles solares de la Circunvalación superesistentes
image

Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), brazo ejecutor del Gobierno de San Juan en materia energética, y el Grupo Petersen, consolidaron una alianza estratégica que marca un nuevo hito en sostenibilidad corporativa: las casas matrices de Banco San Juan, Banco Santa Fe, Banco Santa Cruz y Banco Entre Ríos ya se abastecen en su totalidad con energía solar.

Estos acuerdos, concretados bajo el régimen del Mercado a Término de Energía Renovable (MATER), permiten que los edificios centrales de cada banco operen con energía limpia generada en parques solares propiedad de EPSE en San Juan, garantizando una provisión estable, eficiente y respetuosa del medio ambiente.

A través de esta alianza, San Juan no solo exporta energía, sino también una visión estratégica de desarrollo sustentable, con gestión pública eficiente y con impacto real en la transformación energética de la Argentina.

Energía limpia en cuatro provincias

Banco San Juan: sede central en Av. José Ignacio de la Roza Oeste 85, San Juan Capital y Anexo Rivadavia, Av. José Ignacio de la Roza Oeste 181.

Banco Santa Cruz: casa matriz y Anexo en Av. Néstor Kirchner 812, Río Gallegos.

Banco Santa Fe: edificios centrales en 25 de mayo 2499 (Santa Fe Capital) y sede Rosario San Martín 715.

Banco Entre Ríos: casa matriz en Monte Caseros 128, Paraná.

“Estamos orgullosos de concretar esta alianza estratégica con EPSE, que representa un paso significativo en la consolidación de nuestras políticas de sostenibilidad. Este acuerdo reafirma nuestro compromiso con las energías limpias y con el futuro de cada región en la que estamos presentes”, destacaron desde el Grupo Petersen.

Desde EPSE, su presidente Lucas Estrada señaló que “Estos acuerdos nos permiten llevar energía renovable generada en San Juan al resto del país. Abastecer a los bancos más importantes de cada provincia con fuentes limpias no solo es un logro técnico, sino también una muestra del valor agregado que genera esta política pública provincial.”

La firma del acuerdo se realizó en las oficinas de EPSE y contó con la presencia de autoridades de ambas instituciones. En representación del Grupo Petersen asistieron Marcelo Parada, Gerente Corporativo de Marca, y Victoria Barroso, Gerente de Sistemas en Banco San Juan y especialista en sustentabilidad. Por parte de EPSE participaron Lucas Estrada, presidente de la empresa; el director Adrián Trettel; el síndico Matías Garcés; y el Gerente de Ingeniería y Desarrollos, Ricardo Rubio.

image

Un modelo de desarrollo con impacto federal

Esta iniciativa refuerza el compromiso del Grupo Petersen con una transición energética justa y sostenible, reduciendo significativamente su huella de carbono y fortaleciendo el desarrollo del sistema energético regional.

Por su parte, EPSE —como brazo ejecutor del Gobierno de San Juan— reafirma su liderazgo en generación de energía renovable con impacto federal. Con más de 20 años de trayectoria, la empresa pública opera centrales hidroeléctricas, estaciones transformadoras y parques solares como el de Anchipurac, y fue pionera en América Latina en certificar proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio.

Temas
Seguí leyendo

Con más de 8.000 unidades vendidas, el programa de las garrafas más baratas sigue esta semana: dónde

Un informe privado arrojó cuánto pretenden ganar los argentinos por trabajar: más de $2.5 millones, el monto más alto

San Juan entra en cuenta regresiva: sin Argoliva, pero con el concurso más prestigioso del mundo del aceite de oliva

Ahora será más fácil pagar el impuesto al registrar un auto en San Juan

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

ANSES anunció aumento y una nueva ayuda económica: a quiénes les corresponde

Expertos pronosticaron un menor crecimiento del PBI del previsto por el gobierno nacional

San Juan bajo la lluvia: los departamentos más 'mojados' y un regalo del cielo para algunos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En el final de la temporada, mirá dónde se podrá comprar las garrafas más baratas esta semana.
Para aprovechar

Con más de 8.000 unidades vendidas, el programa de las garrafas más baratas sigue esta semana: dónde

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor
Mirá el video

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson
Este domingo

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente
Este domingo

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital
Delitos Especiales

Confirman la causa de muerte del martillero público hallado en Capital

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: No le paguen antes
Impactante

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"

Te Puede Interesar

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones
Escándalo en el Penal

Penitenciario detenido por estafar a sus compañeros: lo acusan de 25 hechos y el fraude supera los $158 millones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por el efecto elecciones crece la presión sobre el dólar y hay bancos que elevaron sus cotizaciones
Reacciones financieras

Por el "efecto elecciones" crece la presión sobre el dólar y hay bancos que elevaron sus cotizaciones

La escuela donde sucedieron los hechos que generan alarmar entre la comunidad educativa de San Juan.
Caso resonante

Directores de escuelas de San Juan se unieron para pedir a la sociedad "reflexionar", tras el ataque a su colega

El mercado reaccionó a las urnas: el Riesgo País superó los 1.000 y caen las acciones argentinas en Wall Street
Derrota de LLA en Bs.As

El mercado reaccionó a las urnas: el Riesgo País superó los 1.000 y caen las acciones argentinas en Wall Street

Durante la mañana de este lunes, la empleada de la estación de servicio ubicada en Rawson fue sorprendida por motochorros que le arrebataron una mochila con más de $10.000.000. Foto, captura.
Este lunes

Armados, sorprendieron a la playera de una estación de servicio de Rawson y se llevaron más de $10 millones