¿Le sirve a los exportadores sanjuaninos el ingreso a los BRICS?

La respuesta en San Juan tiene matices, y como todo en la vida, no está exenta de ideologías. Por un lado, hay exportadores sanjuaninos que piensan que el ingreso de Argentina al bloque emergente no tendrá un mayor impacto para la economía local ya que actualmente hay trato directo con algunos de los miembros que conforman el grupo. Otros en cambio, sí tienen expectativas de aumentar sus ventas al mundo y ven en este acuerdo una oportunidad.

Para el presidente Alberto Fernández, “tiene sentido que nuestro país se incorpore a los BRICS”, y mencionó en su discurso a San Juan: dijo que cuatro provincias tienen como principal socio comercial y destino de sus exportaciones a Brasil; para otras ocho provincias su destino número principal es China. Para San Juan y Santa Fe, es la India el primer destino de sus productos exportables.

El grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tiene en común una gran población, grandes extensiones de territorio, una elevada cantidad de recursos naturales y una fuerte presencia en la economía internacional, con crecimientos importantes de sus PBI.

De acuerdo al INDEC, las exportaciones sanjuaninas totalizaron 1.163 millones de dólares en el transcurso de 2022. El grueso de esos envíos estuvieron concentrados en tres principales destinos, dos de ellos del grupo Brics: India, Suiza y Brasil, que recibieron el 82% de los envíos sanjuaninos al exterior. Se destacaron también los despachos a EEUU, México y Canadá, Unión Europea y Japón. La India es el principal destino exportable sanjuanino porque el oro sanjuanino se envía a las refinerías de ese país, y menos a Suiza, a diferencia de años atrás. El destino elegido para refinar depende del costo, y a lo largo del tiempo se ha variado el destino.

Sector por sector

En la Cámara de Comercio Exterior de San Juan no se entusiasman con la idea. “En términos de comercio exterior no agrega nada”, aseguró Antonio Giménez, presidente de la entidad. Agregó que sobre los impactos geopolíticos “me abstengo de opinar”.

En sintonía, el exportador pistachero Marcelo Ighani, añadió que no favorece a su sector el acuerdo, al que calificó de político. “Es que quieren asociarse con amigos, es mentira que con este convenio les vamos a vender”, disparó. Agregó que el pistacho sanjuanino se vende “a ojos cerrados” a todos los lugares, cuando el precio es competitivo. “Nos da igual estar o no en los BRICS, lo único que importa es que el precio sea competitivo. Con gastos a dólar blue y ventas al valor oficial no somos competitivos”. Indicó.

El sector vitivinícola tiene matices. Por un lado, desde la Cámara de Bodegueros destacaron que en estos momentos donde las exportaciones vienen en baja todos esos convenios multilaterales ayudan a promover el mercado externo. “Todo lo que sea ingresar al mundo a través de convenios, o que tenga rebajas de aranceles, a San Juan le conviene. Más allá de las ideologías, no importa si el destino es de izquierda o de derecha”, dijo el presidente de la entidad, Mauricio Colomé. “Es una buena medida, y me parece muy bien que se haga”, reiteró Colomé, pero deslizó la crítica de que es contraproducente que el país elimine las retenciones a las exportaciones partir de setiembre, y a la par aplique un impuesto del 7,5% a las importaciones, porque ahí se diluye el beneficio.

A la hora de hablar de los países que integran el BRICS, destacó que la India no es un consumidor de vinos sanjuaninos, pero en cambio sí es un destino muy atractivo China, que es un importante importador de la bebida. Por otra parte Brasil es un cliente muy importante para el vino y el resto de productos vitivinícolas sanjuaninos como la pasa. Hay un dato interesante, a Brasil se llega vía terrestre y eso costos logísticos aumentaron menos que los fletes marítimos.

Por su parte, Gustavo Samper, titular de la Cámara Vitivinícola y vicepresidente de COVIAR; admitió que no tienen una posición firme tomada con los BRICS, porque no se conoce el contexto ni las condiciones del acuerdo. “Uno como exportador quiere que se hagan convenios más amplios con el mundo que es lo que nos puede servir para exportar y mejorar la competitividad, pero no sé si es el caso. Hay que analizarlo mejor”, indicó. En cambio, se inclinó a destacar el acercamiento que se ha logrado por parte de Coviar y la Secretaria de Agricultura de la Nación para poder vender a México

En el sector minero las aguas están divididas. “En un primer acercamiento a este tema creo que integrar este grupo no tiene mayor incidencia en la actividad minera”, dijo Raúl Cabanay, vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan. Agregó que en el caso de la cal, “ninguna”, y destacó que la demanda externa está marcada por la transición energética, como es el caso del cobre y el litio. “Habrá, en los próximos años, una demanda natural por cobre, Litio y Cal, hecho que supera estas integraciones que son de carácter geopolítico”, opinó.

No obstante una fuente del sector metalífero que pidió no develar su nombre aportó otra mirada: “un alineamiento a los BRICS podría favorecer la inversión China en minería metalífera y litio”, aseguró.

¿Y el túnel a Chile?

El proyecto binacional del túnel de Agua Negra, entre San Juan y Coquimbo, que lleva décadas de gestiones a uno y otro lado de la cordillera puede ser un proyecto que se reflote a partir del ingreso de Argentina a los BRICS. Si bien su costo es significativo, este tipo de infraestructura sería un nexo clave para las exportaciones sanjuaninas y del centro del país, a China. El gigante asiático podría considerar estratégico tomar este proyecto del nuevo socio del grupo y traer inversiones para hacerlo realidad.