Las zonas grises en San Juan de la medida de Milei de no cobrar tasas municipales en la boleta de luz

En San Juan aún no se sabe si los clientes del Banco Nación podrán pagar la boleta de luz sin los cargos municipales.

Medida El Gobierno Nacional anunció que provincias y municipios ya no podrán cobrar tasas en el precio de los servicios públicos

Lo que es una certeza es que el tema es un dolor de cabeza para la gestión de Orrego, y fundamentalmente para los 19 municipios que cobran a través de la boleta de luz a todos los sanjuaninos los gastos de sostener el alumbrado de las calles de todo San Juan.

La historia de los cargos municipales

Desde hace ya varios años que entidades empresarias vienen reclamando sin éxito terminar con esta modalidad que encarece las facturas de electricidad. La respuesta de los diferentes gobiernos municipales y del ejecutivo provincial de gestiones anteriores y de la actual, es que, de no hacerlo de esta manera será imposible sostener el alumbrado público en la provincia.

En las épocas de la pandemia de Covid el tema fue protagonista en las mesas del Acuerdo San Juan. En el 2020 el gobierno provincial, junto a los municipios; acordaron unificar la “Tasa de Alumbrado Público” y el “Cargo por uso del Espacio Aéreo” en un solo ítem: el Cargo Único Municipal.

En ese momento se decidió también una reducción del 25% respecto a lo vigente al 30 de setiembre de 2020; y que no se les cobrará a los usuarios de Tarifa Social con consumos de hasta 1.000 kW/h por bimestre.

En junio de 2024, Marcelo Orrego se vio obligado a tomar otra medida ante la quita de subsidios que aplicó la Nación y que disparó los montos de las facturas en San Juan: puso un tope a los aumentos.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) definió que aplicará un tope a través de una fórmula interna que usa el “factor LED”: cada municipio podrá recaudar el dinero suficiente para operar, mantener y expandir el alumbrado actual con LED, sin superar 1,7 puntos. Esto lo controla trimestralmente el EPRE.

El gobierno nacional, en un claro tironeo con los municipios bonaerenses donde reinan alfiles de Kicillof, redobló la apuesta. En setiembre pasado anunció que provincias y municipios ya no podrán incluir en las boletas de los servicios públicos tasas y recargos. La noticia la dio el ministro de Economía, Luis Caputo, y luego la plasmó en una Resolución.

Tras la inquietud inicial en San Juan, todo se tranquilizó cuando los estudios de abogados definieron que, si la provincia no adhiere, no rige la medida en estas tierras. Y Orrego no ha dado indicios de que vaya a decidir esta adhesión.

El banco Nación

Pero en los últimos días se conoció otro paso cuando el vocero presidencial anunció que el Banco Nación ofrecerá la opción de pagar los servicios públicos sin incluir las tasas municipales.

image.png

La entidad financiera confirmó la decisión en su portal oficial.“Los usuarios de la entidad tendrán la opción desde la app BNA+ de pagar las boletas de servicios sin tasas municipales en aquellas jurisdicciones donde los intendentes resisten la prohibición de sumarlas”. Agregó que “todos los bancos del país, a través de sus plataformas de pago, están en condiciones de ofrecer a sus clientes esta misma opción”.

El presidente del BNA, Daniel Tillard remató el comunicado con esta frase: “La iniciativa del Banco Nación promueve la libertad de elección ya que nuestro ordenamiento jurídico posee rango constitucional y es una forma de dejar atrás el trato indigno a los consumidores, especialmente los más vulnerables”.

Adorni por su parte, y como contrapartida de la herramienta ofrecida a los contribuyentes, manifestó que “invitamos a todos los intendentes a que busquen una manera de golpearle la puerta al vecino y cobrarle la tasa, y no a través de las facturas de servicios públicos”. En San Juan, el final aún está por escribirse.