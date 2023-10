Las ferreterías sanjuaninas atienden, pero las más grandes venden con topes

Hace siete días, con la disparada del dólar que perforó los $1.000;el rubro de venta de insumos para la construcción anunció que esta semana planeaban frenar la actividad en San Juan porque no tenían precios, sus proveedores no les enviaban mercadería y para preservar el stock. Sin embargo, eso no sucedió.

Eso sí, las empresas grandes como Alumetal, sí atienden, pero vende con topes. El propietario del tradicional comercio, Alberto Muñoz; dijo que decidió abrir por la responsabilidad que tiene con sus 130 empleados y sus salarios, y los gastos de servicios y combustibles. Pero admitió que aplicó un límite de venta por cliente de $300 mil.

“Decidí vender porque hay que pagar todas las cosas, la electricidad, los impuestos, el combustible y los sueldos, porque los proveedores no mandan ni listas de precios, ni mercadería”, aseguró. En ese aspecto, Muñoz se mostró preocupado por la futura provisión de insumos, y el incierto plazo que le anticipan. “Los proveedores importantes, que son los que forman los precios en el país, me respondieron que han parado la venta de insumos, hasta el miércoles o jueves próximo, pero me agregan la palabra quizás”, dijo el empresario.

Otro ingrediente que agrava la situación es la escasez de combustible, ya que los camiones de provisiones tampoco llegan a provincias como San Juan, alejadas de las fábricas, porque no encuentran gasoil suficiente en las estaciones de servicios.

En las pequeñas y medianas ferreterías la situación también es compleja: no se encuentran clavos, alambres ni insumos sanitarios. Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros, dijo que los locales chicos tienen faltantes de mercadería ante el corte de suministro de los proveedores, y tampoco tienen precios. Pero aseguró que pese a eso decidieron abrir sus puertas “porque se necesita plata para pagar los compromisos”.

Respecto a la falta de insumos la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (Cafara) informó en medios nacionales que el sector viene atravesando varias etapas desde mediados del año pasado, agravados por el cepo a las importaciones, que genera que se acumulen pedidos y se retrasen las entregas. Con la implementación del SIRA aseguran que se triplicaron por diez los problemas, ya que pasan meses enteros en que a los proveedores no les aprueban las solicitudes para ingresar mercadería al país.

Siguen subiendo los precios

Por su parte, Janavel agregó que los precios han subido esta semana hasta 30% respecto a la semana pasada en la provincia. Se trata de valores “preventivos” ya que no hay referencias en el país, y para poder luego reponer stock. Por eso el consejo para la gente es recorrer distintos locales, porque puede encontrar brechas pronunciadas entre un precio y otro de un mismo artículo.

Para Muñoz, que lleva 42 años al frente de Alumetal, la situación que se vive actualmente es “un coctel muy jodido porque se ha mezclado la política con la economía”. No obstante, evitó pronosticar que puede pasar con los precios y los insumos de construcción, una vez que pasen las elecciones. “Soy comerciante y no es prudente de mi parte hablar de precios, porque los proveedores tampoco me han dicho nada. Hay gente que la está pasando muy mal con la inflación”, aseguró.