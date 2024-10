Las estaciones de servicio de San Juan, en alerta ante la baja demanda pronunciada

Un detalle no menor es que, según aseguraron desde la cámara, esta situación no impacta por el momento en los trabajadores ya que las intenciones de los empresarios es no meter mano en el personal, pero sí han tomado decisiones sobre otras áreas con el objetivo de lograr un ajuste.

image.png Las estaciones de servicio de San Juan ya no presentan largas colas ante un aumento, postal que era común ver en el pasado.

Entre las acciones que implementaron se encuentra el cierre de algunos surtidores en la playa en horarios donde baja la presencia de conductores como también el ajuste en servicios. Al respecto, Caruso remarcó: “Se nota que se trata de llegar a un punto de equilibrio con otras unidades de negocio, como lubricentro, que suelen estar presente en la mayoría de las estaciones de servicio”.

Pese a ello, de continuar en baja la demanda, la situación se podría volver más crítica en el sector. “Ante esta baja abrupta del consumo, no podemos llegar a los objetivos de venta y el punto de equilibrio. El sector está en una situación crítica y no descarto que alguna estación de servicio cierre sus puertas si se profundiza la crisis”, aseguró preocupado Caruso, señalando que la única manera de revertir ese escenario es logrando a nivel nacional una reactivación económica, que se vienen esperando en la totalidad de los sectores comerciales productivos desde hace tiempo.

Este panorama se vuelve complejo si se tiene en cuenta que se viene un nuevo aumento de precios, que entraría en vigencia esta semana con el cambio de mes. Ante ello, el empresario aseguró que aún no tienen precisiones sobre los porcentajes reales, pero a nivel nacional se calcula que el aumento será promedio del 4%.