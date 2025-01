La trama detrás de la venta millonaria de Makro y Basualdo que involucra a un famoso empresario de San Juan

Fuentes confirmaron a este diario que a Basualdo le ofrecieron la firma homónima. El llamado ocurrió durante diciembre y la respuesta del sanjuanino fue contundente. “No estaba dispuesto a comprarla. No era el momento”, expresaron. También manifestaron que, de concretarse la venta al exlegislador, iba a generar más pérdidas que ganancias.

La compra de Cencosud

La inversión requirió más de US$ 120 millones. “Cencosud S.A., a través de sus filiales argentinas, suscribió el día de hoy un acuerdo para la adquisición del 100% de las sociedades Supermercados Mayoristas Makro S.A. y Roberto Basualdo S.A.”, destaca un comunicado del grupo trasandino.

Allí se especifica que el acuerdo suscrito por Cencosud S.A. Argentina y Unicenter S.A. (esta última, parte de grupo Cencosud) contempla un valor de compra de US$ 122,5 millones, monto que podrá ser ajustado en función de la caja neta de deuda, capital de trabajo y otras condiciones establecidas en el contrato.

La adquisición se realizará en su totalidad con recursos propios disponibles. Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud, señaló al respecto: “Estamos muy contentos con esta oportunidad de crecimiento en Argentina, mercado donde estamos presentes desde hace más de 40 años con nuestros supermercados, centros comerciales, tiendas de mejoramiento del hogar y servicios financieros”.

El ejecutivo destacó que “Makro cuenta con excelentes ubicaciones propias”, complementarias a las Cencosud, y subrayó que es la entrada al formato cash & carry (mayorista), mediante el cual la empresa ya opera en Brasil a través de GIGA. “Vemos atractivas oportunidades de sinergias y el fortalecimiento de nuestra operación en el país”, enfatizó.

La respuesta del sindicato

Según la titular del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, se les ha informado que la venta no afectará a los empleados, pero el gremio busca una confirmación oficial de Cencosud para tranquilizar a los trabajadores. La venta de Makro y Basualdo a Cencosud ha generado incertidumbre entre los empleados de San Juan, y el sindicato busca proteger sus derechos y garantizar su estabilidad laboral.

Fuentes de una cámara de comercio indicaron que normalmente cuando se producen este tipo de ventas los puestos de trabajo se mantienen sin cambios, incluso a veces hasta a nivel gerencial.

Los locales de Makro y Basualdo en San Juan cuenta con 100 trabajadores, de los cuales, unos 80 son empleados y el resto son de cargos gerenciales.

Primeras versiones

En el gremio también sostienen esta teoría. “El responsable de recursos Humanos nos ha dicho que no iban a haber despidos, que se iban a mantener las categorías, la antigüedad, todo. Entre ambos mayoristas emplean actualmente a 100 personas. Y ellos dicen que no van a haber modificaciones en absoluto, pero necesitamos que eso lo confirmen los nuevos compradores”, dijo Moral.

Agregó que van a pedir la audiencia con las autoridades de trabajo también para “empezar a ver las nuevas caras”. Moral tiene cierta tranquilidad porque recordó otras transacciones anteriores de grandes cadenas que no afectaron el personal: mencionó cuando se produjo la venta del ex Walmart -hoy Chango Mas- al grupo del empresario De Narváez, la venta de Clorox al grupo Ayudin, o cuando en la cadena del supermercado Libertad se vendieron algunos activos, estas operaciones no trajeron consecuencias.