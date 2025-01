Tras la venta de Makro y Basualdo, qué pasará con los empleados sanjuaninos

En alerta

El objetivo es obtener garantías sobre el futuro de 100 empleados sanjuaninos entre ambos supermercados, y confirmar la información proporcionada por la persona de Recursos Humanos de Makro en San Juan, quien también se desempeña en el mismo cargo en Basualdo.

Según Moral, se les ha informado que la venta no afectará a los empleados, pero el sindicato busca una confirmación oficial de Cencosud para tranquilizar a los trabajadores. La venta de Makro y Basualdo a Cencosud ha generado incertidumbre entre los empleados de San Juan, y el sindicato busca proteger sus derechos y garantizar su estabilidad laboral.

Fuentes de una cámara de comercio indicaron que normalmente cuando se producen este tipo de ventas los puestos de trabajo se mantienen sin cambios, incluso a veces hasta a nivel gerencial.

Los locales de Makro y Basualdo en San Juan cuenta con 100 trabajadores, de los cuales, unos 80 son empleados y el resto son de cargos gerenciales.

Primeras versiones

En el gremio también sostienen esta teoría. “El responsable de recursos Humanos nos ha dicho que no iban a haber despidos, que se iban a mantener las categorías, la antigüedad, todo. Entre ambos mayoristas emplean actualmente a 100 personas. Y ellos dicen que no van a haber modificaciones en absoluto, pero necesitamos que eso lo confirmen los nuevos compradores”, dijo Moral.

Agregó que van a pedir la audiencia con las autoridades de trabajo también para “empezar a ver las nuevas caras”. Moral tiene cierta tranquilidad porque recordó otras transacciones anteriores de grandes cadenas que no afectaron el personal: mencionó cuando se produjo la venta del ex Walmart -hoy Chango Mas- al grupo del empresario De Narváez, la venta de Clorox al grupo Ayudin, o cuando en la cadena del supermercado Libertad se vendieron algunos activos, estas operaciones no trajeron consecuencias.

Relación con Cencosud

“En este caso está interviniendo Cencosud, que es una empresa que es algo bueno, porque es una empresa a nivel nacional que se ha ido fortaleciendo, ha ido comprando, tiene diferentes nombres comerciales con Disco, a Vea e Isis, que también se integró. En el Sindicato hemos logrado varias cosas con ellos”, aseguró la dirigente sindical.

En efecto, desde el SEC valoraron la relación gremial con el grupo Cencosud, de cual solo criticaron que tienen todos sus proveedores y logística atendida desde Mendoza, sin participación d sanjuaninos. Incluso destacaron que hace tres o cuatro años cerraron la planta de panificación que tenían los VEA en la calle Salta de la capital sanjuanina y 10 personas se quedaron sin trabajo. Según Moral, ahora todo el pan y facturas que vende el supermercado vienen precocidas desde Mendoza y acá se les da el proceso final.

La venta de los supermercados mayoristas Makro empezó a sonar en agosto del año pasado, pero recién ayer hubo confirmación cuando se conoció que la chilena Cencosud amplió sus inversiones en Argentina. La informacion oficial indica que destinará más de 120 millones de dolares a esta operación y a la adquisición de la compañía Basualdo S.A, de perfumería y artículos de limpieza.El grupo trasandino ya es dueño de los supermercados Jumbo, Disco y Vea; además de Easy y el shopping Unicenter.