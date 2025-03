La temporada de verano en San Juan registró una ocupación promedio del 60%

Esto surge de un informe de CAME sobre el turismo de la temporada en el país. Tomando los datos aportados de San Juan, además de la ocupación hotelera, se estima que la estadía media elegida por quienes llegaron a la provincia fue de dos días.

Además, se calcula que quienes llegaron hasta San Juan para pasar sus vacaciones tuvieron un gasto promedio de $45.000 por persona. “Estos indicadores reflejan una actividad turística moderada en comparación con otras provincias de la región, aunque permitió dinamizar la economía local, especialmente en los sectores de alojamiento, gastronomía y actividades recreativas”, detalla el informe publicado en el sitio oficial de CAME.

Entre los destinos más concurridos y elegidos por los turistas que llegaron a la provincia se encuentran el Parque Provincial Ischigualasto y el Parque Nacional El Leoncito. La Ruta del Vino también es señalado como uno de los principales atractivos de la provincia.

El dato que no pasó desapercibido en el informe de CAME

Es llamativo como desde CAME indican que la importancia de ciertos eventos culturales, artísticos y deportivos incidieron en la presencia de turistas. Sobre todo, porque menciona como ejemplos algunos que no se llevaron a cabo este verano.

Así, el informe indica: “En enero San Juan fue sede de diversas festividades que atrajeron tanto a residentes como a turistas. Entre los eventos destacados se encontraron la Fiesta de la Semilla y la Manzana en Iglesia, celebrada los días 10 y 11, y la Fiesta Provincial del Ajo en Tamberías, Calingasta, el 17 y 18 del mismo mes. Estas celebraciones pusieron en valor la producción agrícola local y las tradiciones culturales de la región”.

Es importante señalar que la Fiesta del Ajo no se realizó este año por decisión de la Municipalidad de Calingasta, y en su lugar los vecinos de la localidad realizarán lo que denominaron “La peña del ajo”, que se concretará durante este mes.

Pero ese no fue el único error; ya que también indicaron: “Durante febrero, eventos como la Fiesta de los Enamorados en Barreal, Calingasta y la Fiesta Ullum y su Espejo ofrecieron actividades recreativas y espectáculos musicales para toda la familia. Además, competencias deportivas como el Safari Tras las Sierras, tanto para motos y quads del 7 al 9 de febrero, como para autos del 14 al 16, promovieron el turismo de aventura en la provincia”. Similar a lo que sucedió con La Fiesta del Ajo, la Fiesta de los Enamorados tampoco vio la luz este año.

No se explica porqué desde CAME mencionan ambos eventos como atractivos para la llegada de turistas, cuando en realidad no existieron durante este verano.

Los datos de turismo a nivel nacional

La cantidad de turistas que viajaron entre el 15 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025 se redujo 3,9% frente a la anterior temporada. Esto puede ser debido a la preferencia de viajar a las playas de Brasil o Chile, por ejemplo, destinos que se volvieron económicamente más atractivos esta temporada.

De acuerdo con los datos relevados por el sector Turismo de CAME, la temporada finalizó con 28,1 millones de turistas recorriendo el país, con un impacto económico de 8,7 billones de pesos. Este número representa una caída del 19,4% frente a la temporada 2024.

El gasto promedio diario aumentó un 1,9%, mientras que la cantidad de turistas se redujo un 3,9%. La estadía promedio fue de 3,2 días, comparado con los 3,9 días de la temporada anterior.

En casi todos los destinos se observó que los turistas, con el objetivo de reducir gastos, optaron por estadías más cortas y un consumo más moderado. A diferencia de otros años, hubo muy pocos turistas internacionales, quienes suelen tener un gasto superior al de los residentes locales.