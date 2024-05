La realidad de las pymes en San Juan, en la lucha por subsistir y sostenerse en el mercado

Según un informe de junio de 2023 de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación, a nivel nacional las pymes , es decir, micro, pequeñas y medianas empresas, representaban el 99,4% del total de las unidades de negocio . En San Juan también la gran porción de masa productiva corresponde a las pymes, pero la crisis económica que desde hace años viene en escala en el país lleva a que sostener un negocio sea cada vez más complejo, y las pymes no son ajenas a esta realidad.

Tanto en la Federación Económica como en la Dirección de Pymes y Emprendimientos, correspondiente al Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación coinciden en que, si bien no tienen los números finos, hay una baja en la actividad en general que impacta a todas las unidades de negocio, en mayor o menor medida.

“En términos generales todas sufren los efectos de la recesión económica y la pérdida de mercado. Si algo hay en común es que en la mayoría de los sectores ha caído la demanda, por una cuestión natural, que es la pérdida del valor adquisitivo de los salarios y el consumo. Evidentemente no todos los rubros golpean igual, pero en términos generales, mientras nos referimos a bienes más caros, la recesión pega más fuerte. En los bienes de consumo masivo pega un poco menos porque la gente tiene que seguir consumiendo”, explica Diego Hagmann, integrante de la Federación Económica.

image.png

La baja en la demanda ha llevado a que algunas pymes y emprendimientos quebraran, debido al desfinanciamiento que registraron al ir metiendo mano al capital de trabajo para poder sostenerse.

En torno a la información que manejan en la Federación, una gran porción de las pymes que se desarrollan en la provincia corresponden al rubro comercial, debido a los costos que representa desarrollar actividad en otras áreas. Pese a ello, si no hay consumo, cualquier negocio se encuentra en riesgo, y es lo que está sucediendo hoy en día.

Los pequeños empresarios y emprendedores deben hacer frente a los costos tributarios, de logística y de transporte, tasas elevadas, impuestos patronales, servicios, alquileres entre otros. A eso se suma la burocracia y un consumo en caída constante. “Que las empresas pequeñas tengan altos costos fijos hace que sufran mucho. En la actividad comercial los costos fijos que deben afrontar también pega fuerte. Es una situación complicada que lleva años”, precisó Hagmann.

Ante esta situación, desde la Dirección de Pymes y Emprendedores coordinan diversas acciones para poder apoyar la actividad y evitar que más negocios cierren sus puertas. Al respecto, José Carpino, titular de la dirección, explicó que desde el inicio de la gestión están trabajando para apuntalar al sistema emprendedor en general por pedido tanto del gobernador Marcelo Orrego como del ministro, Gustavo Fernández.

“El Gobernador anunció hace poco distintas líneas de créditos desde agentes financieros. El aporte de 35 millones de pesos para el subsidio de tasas en créditos que se van a otorgar en conjunto con el Banco San Juan para pymes y emprendedores, abarcativo en su máxima expresión porque es para casi todos los sectores de la economía”, señaló Carpino.

image.png

Pero no solo trabajan con lo que es la asistencia financiera para el sector, sino también con formación y presencia en actividades. Un ejemplo de ello es la diplomatura en emprendedurismo que comenzará dictarse en la Universidad Católica de Cuyo, o el Foro de Jóvenes Empresarios de CAME que se realizará esta semana en San Juan, siendo la primera provincia en realizar esta actividad por fuera de Buenos Aires, que fue la sede que durante años de este tipo de encuentro.

Pese a las acciones que se puedan llevar en conjunto entre el Estado provincial y el sector privado, la realidad de las pymes no se va a revertir si no se reactiva el consumo. En la medida en que la situación siga como hasta ahora, no llegarán las inversiones ni la creación de nuevas unidades de negocio que generen mano de obra registrada.

“Hay que bajar el costo argentino y reactivar el consumo. Es fundamental para que las pymes sobrevivan”, precisó Hagmann.

Para tomar conocimiento sobre las líneas de crédito como la asistencia que brinda la provincia, los interesados pueden consultar al 0264 4306471 o comunicándose al mail [email protected]