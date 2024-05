El gobierno de San Juan baja la tasa de los créditos y flexibiliza requisitos: uno por uno, todos los cambios

Baja de tasas

Se recortó la tasa de interés de todos los préstamos, que ahora rondará el 19% nominal anual, tres veces menos que en febrero cuando se lanzaron las primeras líneas oficiales. “Lo que estamos haciendo ahora es ajustar las condiciones de las líneas de crédito de Calidad San Juan y de Fiduciaria para acomodar las tasas de interés, que son fijas”, indicó el ministro Fernández.

Las líneas de préstamos que ofrecen actualmente las agencias Fiduciaria San Juan y Calidad San Juan venían con una tasa del 60%, con lo cual la reducción actual para llevarla al 19% es muy fuerte. En el mercado financiero, los bancos operan con tasas promedio del 40% actualmente.

Un gran dato para quienes tomaron antes los créditos oficiales, cuando las tasas estaban altas; es que van a recibir una bonificación en la última cuota para compensar el mayor costo de interés respecto a las nuevas tasas”.

Suben montos de créditos

A través de Fiduciaria San Juan y de Calidad San Juan, los préstamos de capital de trabajo ahora se podrán tomar por montos de hasta 50 millones de pesos.Hasta ahora el tope era de 30 millones de pesos en Fiduciaria y 8 millones de pesos en Calidad San Juan.

Emprendedores

Para este segmento se viene una flexibilización importante, tendiente a regularizar la situación de quienes están fuera del sistema crediticio. Los microcréditos para emprendedores cambian los requisitos: en lugar de la inscripción al monotributo y la entrega de un cheque propio o de terceros, no se exigirá que tenga antigüedad en el monotributo, y se aceptara un pagaré como garantía. “Se le va a recibir la solicitud con el compromiso que una vez que reciben el crédito para iniciar el emprendimiento, se registren al menos en el monotributo social”, dijo el ministro. “Obviamente no van a poder acceder a los montos más altos, va a estar acotado porque el riesgo sube con una persona que no tiene antecedentes registrales. Pero se le va a dar la posibilidad de no dejar afuera a gente que todavía no está inscrita, o que no tiene posibilidad de hacerlo por ese requisito”, agregó.

Este año la gestion orreguista ha puesto en marcha montos millonarios en créditos para el arco productivo sanjuanino. Lanzó inicialmente líneas por un total de 4.000 millones de pesos para cosecha y acarreo, comercios, riego y paneles solares y otros. Hace 10 días añadió otros 35 mil millones de pesos a través del Banco San Juan, para empresas ms grandes.

Fernández dijo que ya se han entregado más de 40 créditos a pymes a través de Fiduciaria San Juan, y todos para capital de trabajo.