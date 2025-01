La luz se apaga en Chimbas: la intendenta amenaza con racionar el alumbrado de las calles si no puede cobrar tasas

Suma millonaria

Rodríguez dijo que el municipio de Chimbas sólo cobra el alumbrado público a través del Cargo Único Municipal en la boleta de luz, y que si la justicia obliga a dejar de hacerlo -tal como pretende la Secretaria de Energía de la Nación-, será un golpe muy fuerte para las finanzas municipales.

“La pérdida sería de alrededor de 3.511 millones de pesos al año”, afirmó la jefa comunal peronista, antes de anunciar que eso la obligaría a tomar medidas drásticas en el departamento.

En el peor de los casos, dijo que podría llegar a cerrar las puertas del municipio, y en el mejor de los casos, tendría que racionar la luz, prendiéndola un día al Este, un día al Centro y otro día al Oeste del departamento.

La pulseada

En octubre del año pasado la Secretaria de Energía de la Nación prohibió a los municipios del país incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios. En San Juan, los intendentes presentaron recursos de amparo por la inconstitucionalidad de la medida ante la Justicia Federal.

La semana pasada el juez Rago Gallo desestimó la cautelar presentada por el municipio de Rawson, lo que impactará en el resto de los municipios. Eso causó confusión, pero este jueves el EPRE confirmó que San Juan seguirá cobrando el Cargo Único municipal en las facturas de luz de los usuarios sanjuaninos, porque la decisión de la justicia no se ha expedido aun sobre la cuestión de fondo, que es si se confirma o no, la constitucionalidad de la medida.

“Es un alivio para nosotros que nos permitan seguir cobrando por ahí. Hay una realidad que golpea muy fuerte a Chimbas, que es puntualmente que tenemos tasa municipal de cero pesos. Somos el único municipio de la Argentina que cobra cero pesos, y lo único que nosotros recaudamos es el cargo Único municipal”, dijo la intendenta Rodríguez.

“Voy a ir hasta las últimas instancias en este tema y creo que el resto de los intendentes sanjuaninos están en lo mismo”, aseguró a Tiempo de San Juan. La jefa comunal considera que la Nación no puede desconocer las autonomías de los municipios en un país federal.

Más argumentos en Chimbas

“Nosotros no somos abusivos al momento de cobrar las tasas del alumbrado público en la boleta de luz. Porque hay otros municipios que te cobraban otra cosa, pero nosotros; no. Lo único que cobramos es alumbrado público, no se cobra ni barrido, ni limpieza”, expresó la intendenta.

Agregó que la decisión se cobrar la tasa de alumbrado público en la boleta de luz no fue caprichosa, sino que surgió de un acuerdo público privado –el Acuerdo San Juan- entre el gobierno provincial, municipalidades, ONG e instituciones.

“Con el poquito de dinero que nos entra hemos logrado por muchos años, desde que está Fabián (Gramajo, el intendente anterior y su marido) y ahora conmigo, hacer obras en Chimbas, crecer y mejorar la ciudad para que disfrute la población”.

Rodríguez destacó que en gestiones anteriores Chimbas estaba en la oscuridad. “Los chimberos estábamos acostumbrado a una luz amarilla, una lámpara en cada esquina, en cada cruce, y no había plazas, no había obras, no había parques, no había mejora de ciudad”.

Actualmente, desde la comuna resaltan que el alumbrado público está compuesto por luces Led y tecnología que no solo ayuda al ambiente, sino que mejora la iluminación y seguridad de las calles del departamento. En el departamento se cobran además contribuciones municipales por industria y comercio y que la recaudación es mínima, cercana al 22 por ciento.