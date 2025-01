Municipios sanjuaninos en riesgo: dejarán de cobrar $25.000.000.000 si los obligan a quitar las tasas de la boleta de luz

Los municipios de San Juan están en la cuerda floja: podrían dejar de percibir un total de $25.000.000.000 anuales si se les obliga a quitar las tasas de la boleta de luz. Esto ocurrirá si queda firme la decisión de la justicia federal y no se pueden incluir más en las facturas los conceptos ajenos al servicio.

Revés judicial La Justicia resolvió que los intendentes sanjuaninos no cobren tasas en la boleta de luz

El monto es sideral, y surgió de cálculos estimados en el sector municipal para las 19 comunas. La semana pasada se conoció la decisión del Juzgado Federal N° 2, que rechazó la presentación judicial del municipio de Rawson, contra la Resolución Nro. 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. El fallo confirma que las empresas distribuidoras de luz no podrán incluir en las facturas conceptos ajenos al servicio, lo que impacta directamente en la percepción del Cargo Único Municipal (CUM) de los 19 municipios sanjuaninos.

Pero este jueves desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) explicaron que el fallo del Juez Rago Gallo solo ha denegado la cautelar presentada por la municipalidad de Rawson para suspender los efectos de la Resolución nacional, pero no se ha expedido sobre la cuestión de fondo, que es si se confirma o no, la constitucionalidad de la medida. Por eso, el organismo confirmó que en San Juan se continuará cobrando el cargo Único Municipal hasta que la Justicia llegue al fondo de la cuestión.

El vicepresidente del Ente Provincial Regulador de Electricidad de San Juan (EPRE), Roberto Ferrero, destacó la importancia del alumbrado público para la seguridad de las personas, pero la realidad es que los municipios sanjuaninos dejarán de cobrar $25.000.000.000 anuales si esta decisión queda firme.

La Resolución Nro. 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación es un tema que ha generado mucha polémica, ya que busca prohibir la inclusión de tasas e impuestos en las facturas de servicios públicos. Esto ha generado una gran tensión entre el gobierno nacional, la provincia de San Juan y los intendentes de los municipios, quienes argumentan que esta medida les quitará una importante fuente de ingresos.

Qué dice el EPRE

El vicepresidente del EPRE confirmó que en San Juan se seguirá cobrando el Cargo Único Municipal en la boleta de luz, hasta que la Justicia Federal resuelva la cuestión de fondo. Y defendió su permanencia.

“En San Juan nadie discute la importancia del alumbrado público que hace a la seguridad de las personas, a la seguridad vial, y al comercio. Nadie está de acuerdo en bajar la calidad del alumbrado o abstenerse de tener alumbrado público en las calles, y cuesta dinero operarlo y mantenerlo”, dijo Ferrero.

Agregó que el hecho de que el Cargo Único Municipal esté incluido en la factura de la luz “es una opción para costear un recurso que convenimos que es necesario e importante, y de alguna manera darle a ese servicio los recursos que necesita".

Respecto al tema judicial, Ferrero dijo que conviven actualmente dos normas contrapuestas: una nacional y una provincial. Por un lado, está el decreto que emitió la Secretaría de Energía de la Nación y por otro, las resoluciones provinciales del EPRE por el cargo único municipal y el tope que se estableció el año pasado.

La acción judicial interpuesta por los municipios sanjuaninos –el de Rawson primero y luego siguieron el resto- va orientada a que la justicia declare la inconstitucionalidad de la medida nacional.

“La Justicia Federal ha resuelto y ha denegado la medida cautelar presentada por los intendentes, pero no ha resuelto la cuestión de fondo. Mientras no defina si la medida nacional es constitucional o no, lo que está vigente es la norma provincial y esta establece que se puede incluir en la boleta de la luz hasta un tope y eso es lo que se va a seguir haciendo”, indicó.

El tope sanjuanino a las tasas

El Ministerio de Economía de la Nación les reclamó ayer a las provincias que tomen medida para que los municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las “Tasas municipales” cuando no seas acordes con el servicio que se presta.

Economía consideró que son “ilegales y arbitrarias, e incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales” en una carta enviada a los gobernadores y sugirió que se interrumpa el flujo de coparticipación a los municipios que no cumplan.

En el EPRE indicaron que eso que pide la Nación ya se cumple en San Juan. “Para evitar el abuso el gobierno de San Juan sacó el decreto 841/24 del Ministerio de Infraestructura, en junio del año pasado; donde le puso un tope al cobro del cargo único municipal. Lo que va en la factura de la luz tiene que ver con el costo del suministro de electricidad a las lámparas del alumbrado público y los edificios municipales, más un valor por arriba que se llama Factor Led, que es una cuestión técnica y tiene que ver con la tecnología que se utiliza para la aplicación del servicio de alumbrado público”, explicó Ferrero.

Añadio que, con ese tope, los usuarios se ahorraron de pagar más de 5.200.000.000 pesos en un año. “Hay municipios que han bajado casi un 30% porque estaban cobrando de más para operar y mantener un servicio que es importante en la provincia”, dijo.