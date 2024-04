La difícil realidad de los hoteleros sanjuaninos: falta de clientes, altos costos en facturas y el desafío de sostener los puestos de trabajo

En dialogo con Tiempo de San Juan, la empresaria aseguró que la baja demanda que viene en caída sostenida desde diciembre, salvo fines de semana largo o por eventos en particular que no logran oxigenar al sector, sumado a la suba elevada de los costos no solo en tarifas ha llevado a los empresarios a solicitar medidas para el rubro, que desde la pandemia viene golpeado.