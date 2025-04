La crisis financiera mundial afecta a Argentina: el Riesgo País registra el índice más alto del año y caen los bonos

En este escenario, los datos que corresponde al país no son los mejores. El índice de JP Morgan conocido como Riesgo País trepó 35 unidades llevándolo a los 960 puntos. Este es el valor más alto que se registra desde octubre del año pasado. Cabe destacar que este índice señala cuán confiable es el país para invertir, por lo que, si este número asciende, la región se vuelve poco atractiva y aleja los inversores.

A las acciones argentinas no les fue de la mejor manera. Las que cotizan en la bolsa de Nueva York se registraron a la baja. Central Puerto cede 18% hasta los US$ 8,20 y Pampa Energía retrocede 12,51% hasta US$ 60. YPF cae casi 7% tras haber cerrado el viernes en US$ 30. Los ADRs del Banco BBVA Argentina pasan de US$ 15,80 a US$ 14,91, con una baja de 5,63% antes de la apertura. En el mismo sector, el Macro (BMA) cede un 4,13%.

La sangría sigue con Cresud que opera en US$ 10,07 en el premercado versus los US$ 10,60 del viernes pasado, lo que registra una baja del 5%. Por su parte, Despegar cae 4,33%, ubicándose en US$ 18,10 tras el cierre anterior en US$ 18,92. Los papeles de Mercado Libre registraron menos del 4% de pérdida. Dentro de los más importantes otros que ceden posiciones son: Tenaris (TS) que baja de US$ 33,17 a US$ 32,27, es decir una baja de 2,71%. Y el Agroindustrial Cresud que marca una caída apenas por encima del 3%.

Solo Ternium (acero) registró un alza de casi el 10%.

En las primeras operaciones del lunes, los bonos soberanos argentinos en dólares tampoco escapan a la negatividad del mundo. El Global 2029 pierde un 1,24%, mientras que el Global 2030 retrocede un 1,65%. Las pérdidas más marcadas están en los tramos largos de la curva: el Global 2035 cede el 2,05%; el Global 2038, un 2,17%; el Global 2041, un 2,55% y el Global 2046 cede el 2,52%.

Sin duda estos movimientos son seguidos por el Gobierno nacional que cuida con recelo las reservas, mientras se esperan novedades concretas en torno al acuerdo con el FMI y el monto final del préstamo.