Jerárquicos mineros de San Juan y otros sindicatos lograron que ítems salariales zafen de Ganancias

El jueves, la mesa sindical "El Salario No es ganancia” mantuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Economía quienes notificaron oficialmente que formalizaron un minucioso dictamen dando respuesta al pedido efectuado para eximir diferentes rubros alcanzados por el impuesto a las ganancias. El sindicato de los jerárquicos mineros de San Juan -ASIJEMIN- participó de las negociaciones.

Según el comunicado que emitieron desde el gremio, que maneja Marcelo Mena, buscaron "remarcar la buena predisposición del equipo de trabajo, encabezado por Claudia Balestrini subsecretaria de Ingresos Públicos, que el Ministerio de Economía designó para escuchar el reclamo. Este dictamen firmado por el Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa, es un gran avance para la clase trabajadora que, en medio de una crisis económica e inflacionaria propiciada desde los mercados, se logra instaurar en el debate la idea que no puede ser considerado como ganancia el salario percibido por un trabajador, entendiendo que ganancias son las que obtienen las empresas".

Acto seguido, ahondaron en que "en el dictamen, se comunica que los rubros que a continuación se detallan serán eximidos del impuesto hasta el monto legal posible, es decir, el 40% de la ganancia no imponible establecido por ley (monto máximo exento) y para los trabajadores/as que no superen una remuneración mensual bruta de $808.124.73". Y detallaron que habrá exención parcial a determinados ítems del salario:

Antigüedad o denominaciones análogas.

Zona o similares.

Asignación jerárquica, por mayor responsabilidad, por especialización o de similar naturaleza.

Guardia pasiva, activa o similar.

Bonificación por productividad, eficiencia, gratificación, plus remunerativo.

Entre los firmantes, además del sindicato sanjuanino, figuraron: APSEE – APSAI – APSMBA – APJBO – APDFA – CEPETEL – Asoc. Judicial Bonaerense – FJA – APJ GAS – SIPREBA – FAPJRA – APJ Televisión Pública – ABP Buzos – Asociación Bancaria – APS Mercedes Benz – SEC (Rama Peajes) – UPJ Bco. Pcia. Bs. As. – FTCIODyARA – CTERA – FOETRA Bs. As. – UPJET – SECASFPI – SOEPU – FGB – AGTSyP – ASSRA – APDESBA – UPJe Petroquímicos de B. Blanca – APJ CABA – APLA – AEPJN – SI.CO.NA.RA – SIPEDYB – FETERA – Sind. Químico Papelero de Cap. Bermúdez – SOERM – FESPROSA – SITRAJU – SUTEPA – UTI – SPIQyA San Lorenzo – Sindicato Obreros Curtidores – SECEIC – AMS Casinos Pcia. Bs. As. – Luz y Fuerza La Pampa – Luz y Fuerza Zárate – Luz y Fuerza Mar del Plata – OTECH – APCNEAN – ATE CNEA – STIGAS CABA y GBA, LA PLATA Y MAR DEL PLATA – Asociación de Médicos Municipales CABA – Federación de Profesionales de la Salud del GCABA – Sindicato N.Oe.T.E Rosario.