Inflación: ¿Lo peor está por venir?

Hoy, en el Chaco el presidente Alberto Fernández admitió que “tenemos muchos problemas que resolver. No quiero quedarme con un discurso en el que ustedes digan: `Pero este tipo no ve lo que pasa con los precios? ´. Sí que lo veo y sí que me preocupa y por eso dejamos todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación y anunciamos aumentos para los jubilados”.