Hay denuncias de empleados de comercio porque no cobraron el aguinaldo

La secretaria del Sindicato de Empleados de Comercio , Mirna Moral, informó que hay empresas que aún no pagan el aguinaldo. La mayor parte, son firmas que brindan servicios de limpieza. Moral indicó que están advirtiendo a las patronales para que efectivicen el pago y si no obtienen respuestas, pasarán a la etapa de negociación en la Subsecretaría de Trabajo.

Hasta el 7 de julio las empresas tenían tiempo de ponerse al día con el pago del aguinaldo. Es el plazo legal establecido para cumplir con este extra, que se abona dos veces al año. Según explicó Moral, en el gremio recibieron mensajes de trabajadores informando que aún no han tenido noticias del pago.

“Cuando no se cumple con el pago, se constata la situación y empezamos con una fase de consultas. Les preguntamos a los gerentes de las firmas por qué no hay pagado y cuándo piensan hacerlo teniendo en cuenta que el plazo está vencido. La mayor parte responde, pero cuando no se logra el desembolso se realiza la denuncia correspondiente en la Subsecretaría de Trabajo”, agregó Moral, quien aseguró que este año ha bajado la cantidad de firmas que ha incumplido con el abono.

El porcentaje de incumplimiento del pago del aguinaldo es una cada veinte empresas

La mayor parte de las empresas reportadas brindan servicios de limpieza. Algunas son contratadas por el Estado, otras realizan tareas de mantenimiento en casas particulares, bancos, clínicas y sanatorios. “Siempre suelen las mismas las incumplidoras y siempre nos dicen que no tienen plata. Este año, una de cada veinte no ha pagado”, añadió la sindicalista.

Lo que también advirtió Moral es que se han detectado empresas que han pagado en cuotas el aguinaldo. “Hubo casos de empresas que no podían cumplir con el pago de una sola vez y lo hicieron en dos cuotas, una en junio y la otra en julio. Se valora que haya intención de pagar”, cerró la mujer.

El plazo de espera será hasta fines de julio. Si al 31 de julio no se efectiviza el pago del aguinaldo, desde el Sindicato de Empleados de Comercio prometen que irán a la Subsecretaría de Trabajo.