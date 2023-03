Garcés contra Paladini, y un tironeo por la Federación de Viñateros

El viñatero tuvo que salir ayer a desmentir que va dejar su cargo en la Federación, un rumor por el cual señala al empresario de las pasas, quien a su entender tendría intenciones de ingresar en la entidad. Al ser consultado por Tiempo de San Juan, Garcés visiblemente enojado disparó contra el empresario: “Estos son rumores de un señor que dice que tenía ideas, y que ahora ya no tiene ideas, porque como no fue candidato de nada, ahora está fogueando para entrar en la Federación”, dijo.

El culebrón arrancó el lunes de esta semana cuando Paladini envió un WhatsApp a periodistas anunciando que Eduardo Feinmann en su programa radial nacional “Alguien tiene que decirlo”, iba a entrevistar a Ernesto Olivera Más, de la Federación de viñateros Agropecuarios de San Juan, para conversar sobre la sequía y cómo está afectando a la cosecha de uvas. Olivera es vicepresidente de la entidad y lo que llamo la atención del mensaje es que Paladini anunciaba que se iba a escuchar al próximo presidente de la Federación de Viñateros. Al miércoles siguiente repitió el mensaje, esta vez avisando que el “futuro presidente” iba a ser entrevistado en una radio local. El problema es que en la Federación no está previsto realizar elecciones en este momento, y despertó el malestar de Garcés que, según dijo ayer, lo interpreta como una maniobra desestabilizante en su contra. No fue posible ubicar a Paladini para conocer su postura.

“Es un ignorante total, no sabe el estatuto de la Federación, no se puede quedar con la Federación. Tiene que haber una elección de todos los centros departamentales, que son 14 en total, y deben venir los delegados y tener todos los papeles en orden y votar. Y está previsto que esa asamblea se haga a mediados del año que viene”, explicó el viñatero. “Yo aún no decido si voy a ser candidato, cumplí 68 años me gustaría dar un paso al costado pero no quiero dejar la Federación si no encuentro una persona bien formada que pueda seguir timoneándola”, dijo. Agregó que Olivera es hombre de su confianza. y no descartó que un futuro tome las riendas, “pero no ahora”.

Garcés afirmó que el problema con Paladini arrancó hace tres años cuando el empresario pasero demandó al dirigente viñatero por declaraciones en un periódico provincial. En aquel momento había salido a convocatoria la firma Lomas del Sol que dirige Paladini, y en la entrevista, Garcés recordó que dijo que ese año los viñateros nucleados en la Federación no le habían vendido pasas por los malos rumores que había.

Eso provocó que Paladini le enviara primero una carta documento y luego una cédula de notificación, iniciando una demanda por 20 millones de pesos hacia su persona y hacia la Federación de Viñateros. “El día de la cita en el Juzgado de mediación me presenté y la abogada me avisó que Paladini había retirado la denuncia y todo eso se plasmó en un acta que quedó registrada en el juzgado”. Todo quedó ahí hasta que esta semana Garces recibió un mensaje enviado por Paladini a su celular, invitándolo a escuchar la entrevista al futuro presidente de la Federación y posteriormente bloqueándolo en la aplicación para frenar la interacción. “Lo que me parece es que no tiene los patitos alineados”, dijo el viñatero. Respecto al recambio de autoridades reitero que hasta mediados del 2024 hay tiempo, y que hasta entonces pensará si continúa por un periodo más o busca un reemplazante en su lista.