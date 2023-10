Ferreterías sanjuaninas recibieron listas de precios, pero no hay mercadería disponible

En torno a la variación de precios conforme a las listas recibidas, Janavel indicó que el promedio de incremento ronda entre el 7 al 15%, pero varía de cada artículo. “Hay productos que hace 15 días aumentaron un 7% y hoy aumentan un 15; mientras que hay otros que hace dos semanas aumentaron un 15% y el incremento actual es menor”, señaló.

Lo positivo de contar con listas de precios es que el ferretero local puede saber no solo a qué precio vender los artículos, sino también poder encargar mercadería con un panorama más claro en torno a los ingresos y egresos de dinero. Pero lamentablemente hoy enfrentan otro problema que vienen acarreando desde hace tiempo, y es la falta de mercadería.

“La que más se vende es la que menos llega, no sé si llega porque no hay materia prima, por freno de importaciones o especulaciones de parte de los fabricantes. No te podés estoquear como vendedor porque no hay mercadería disponible. El gran problema que tenemos nosotros es la reposición de mercadería, a que precio y a qué costo”, puntualizó.

En torno a cuáles serían los motivos detrás del faltante de mercadería, el empresario local estima que son varios factores los que entran en juego. Por un lado, el freno a las importaciones que no permite el ingreso de materiales o insumos para la fabricación de diversos productos, la incertidumbre que generan las elecciones y la decisión de esperar a que pase el balotaje o especulaciones de parte de los proveedores.

La situación actual que transitan los ferreteros locales es tan dinámica que la realidad puede cambiar en cuestión de días. Así se ha demostrado en las últimas semanas, donde si bien el dólar oficial se encuentra fijo, los precios siguen aumentando, la mercadería no llega, las ventas bajan y los suelden deben seguirse pagando. La realidad de los ferreteros se ve replicada en distintos rubros comerciales.