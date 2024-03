Exportaciones sanjuaninas a Brasil: el "top five" de los productos más vendidos

Para San Juan, Brasil es un socio comercial muy importante, el principal del Mercado Común del Sur, MERCOSUR. Es el tercer mercado en exportaciones sanjuaninas en dólares, después de Suiza e India; y el segundo destino en volumen de exportación, después de Chile. Los productos sanjuaninos más demandados no son solo de la agroindustria. Hay también de metalmecanica y textil.

Las exportaciones a ese destino no son ajenas a las relaciones politicas bilaterales y por ese motivo, hay matices. El año pasado desde esta provincia se exportaron unas 67 mil toneladas de productos, por un valor FOB de U$S 75 millones. Significó una reducción del 5% en facturación, respecto de los casi U$S 79 millones del 2022.