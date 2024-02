Los dos tips que deben saber las bodegas sanjuaninas para vender vinos a Brasil

*Vinos fraccionados: El público de Brasil se vuelca al consumo de vinos fraccionados de varietales tranquilos. Y presta especial atención al packaging, comparando siempre la calidad del vino y el precio.

*Super o vinotecas: el brasilero compra mayormente en supermercados, salvo los de mayor poder adquisitivo y conocimiento enológico que se dirigen a tiendas especializadas o lo compran por e-commerce.

De acuerdo a los últimos datos disponibles, las exportaciones sanjuaninas a Brasil totalizaron en el año 2022 U$S 78.738.396 en valores FOB y 67.779.287 en kilogramos. Los envíos incluyeron pasas, ajos, cebollas, vinos, pasas, surtidos de juntas de distinta composición y aceitunas preparadas o conservadas.

El sector vitivinícola totalizó U$S 32.212.178 en valores FOB y las pasas de uva representan el 94%, siendo el vino fraccionado el que ocupa el segundo lugar con el 3% (unos U$S 1.081.505 valor FOB), seguido por uvas frescas.

Brasil fue el segundo importador de vino argentino en el año 2022, representando el 14,6% del mercado y con un leve crecimiento respecto al año anterior. El país ha tenido un crecimiento sostenido de sus importaciones de vino argentino en los últimos 5 años, y se prevé que esta tendencia continúe.

En los últimos años, el número de brasileños con el hábito de beber vino ha aumentado y la expectativa de la industria es que, con la recuperación económica del país, el mercado vinícola brasileño deberá expandirse estimulado por el aumento del consumo per cápita y la difusión de la cultura del vino en el país.

El consumo promedio por persona entre los brasileños es de alrededor de 2 litros al año. En el ranking de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), Brasil ocupa el 17º lugar en la lista de países consumidores del mundo, con 3,3 millones de hectolitros al año.

El informe sobre Brasil es una iniciativa del área de Comercio Exterior provincial que comenzará a brindar diferentes informes de mercados con el fin de contribuir a recuperar y promocionar las exportaciones de la provincia de San Juan, elaborados en base a información propia y de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Población y comercio bilateral

En el caso de Brasil, es el país más grande de América Latina, con una superficie estimada en más de 8,5 millones de km² y es el quinto país más grande del mundo en área total (equivalente a 47 % del territorio sudamericano). Cuenta con más de 210 millones de habitantes que convierten al país en el quinto más poblado del mundo. El idioma oficial y el más hablado es el portugués, con un PBI per cápita de U$S 9.071.

Las relaciones entre Argentina y Brasil son históricas y abarcan la economía, el comercio, la cultura, la educación y el turismo. Teniendo en cuenta la balanza comercial entre Argentina y Brasil, las exportaciones en el año 2022 totalizaron en U$S 12.637.342.000 y las importaciones en U$S 15.978.627.000, mostrando un saldo negativo de U$S -3.341.285.000.

En el año 2023, el saldo fue negativo nuevamente (-5.422.941.000), donde las exportaciones fueron de unos U$S 11.872.502.000 y las importaciones totalizaron en U$S 17.295.443.000.

Argentina es el principal destino de la inversión extranjera directa en América del Sur. Las inversiones brasileñas en Argentina están principalmente en petróleo, cemento, minería, acero, textiles, cosméticos, bancos, alimentos y bebidas.