Especulaciones en San Juan: ¿desaparecerán el INV y la COVIAR?

Por empezar, las leyes que derogó el decreto casi no se usaban. El DNU derogó la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional (1970) y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola (1982).

La primera de estas leyes –la N° 18.600- es la que establece normas para los contratos de elaboración de vinos bajo diferentes sistemas, como el ‘contrato de elaboración por cuenta de terceros’, o ‘a maquila’.

Pero lo que despertó especulaciones fue el texto de que habrá “Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola”. Algunos interpretan que una de las consecuencias sería la desaparición o reducción a la mínima expresión del INV ya que no tendría objeto alguno como fiscalizador. Es que, si no hay leyes, ni reglamentos, no hay nada que controlar. En cierta medida tambien afectaría a la función de la Corporación Vitivinícola Argentina.

Las opiniones

“No toca al INV ni a COVIAR por lo que entiendo de la poca información que tenemos”, dijo Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros Independientes, y agregó que las leyes que se derogaron “no cambian mucho nuestra situación”. “La ley de maquila casi no se aplica porque en los últimos años la mayoría de los viñateros venden la uva, y la de reconversión vitivinícola tampoco”.

No obstante, Ramos destacó que “la trampa” está en el párrafo que sigue en el DNU, que tiene que ver con el Instituto de la Yerba Mate. “Pide que sea semejante al INV y esto es para quitarle la facultad al productor de fijar el precio de la yerba, y así dejarnos sin el único referente exitoso para los productores de las Economias regionales que pretendíamos tener una ley semejante para la fijación del precio de la uva del viñatero”.

Pablo Martin es el referente de la Mesa Vitivinícola, pero aclaró que su opinión es personal. Dijo que, a su juicio, el INV “desaparecería o quedaría con funciones acotadas, y eso no me asusta. No lo veo peligroso “, aseguró. Opinó que al sector vitivinícola le fue mejor cuando estuvo desregulado como en la época menemista, e incluso ahora a sectores como la pasa que no están fiscalizados por el INV les va mejor con las exportaciones. “Esto es un cambio de paradigma y en lo particular, tanto la COVIAR como el NV son criticados por todos”.

En relación a las leyes derogadas, Martin dijo que la ley de maquila “no nos beneficia ni nos perjudica”, y las restantes normas no se usaban. En cambio, para Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros, sin leyes que amparen los contratos, el sector viñatero quedara desamparado ante las bodegas. “Sin contratos escritos y firmados, el sector industrial saldrá después con que no te puede pagar lo pactado. Nos puede llegar a joder bastante a los viñateros”, dijo.

Desde el INV y COVIAR informaron que no harán declaraciones hasta tener precisiones. En COVIAR indicaron que el área de Asesoría Letrada está estudiando el decreto para conocer el impacto real, y que además están pidiendo precisiones al Gobierno Nacional -vía Secretaria de Agricultura- para conocer el alcance, junto con el reclamo en marcha por el tema retenciones. A su vez, fuentes del INV indicaron que no creen que el organismo resulte afectado o limitado en sus funciones.