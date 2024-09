En San Juan las tarifas del agua y cloacas volvieron a subir desde septiembre y también lo harán en octubre

Así lo confirmó Elisa Gómez, jefa del Departamento Comercial de OSSE, en diálogo con Radio Sarmiento este martes. En agosto se había aplicado una actualización en el orden del 14%. La funcionaria dijo que se analiza este impacto social previo a cualquier aumento y por eso se vienen dando consecutivos y con montos que rondan los 2.000 pesos por mes, para que el impacto no sea tan fuerte en la economía de las familias que son usuarias del servicio de obras sanitarias. El segundo aumento de 2024 fue más significativo, del 75%.

Según las previsiones de OSSE, en octubre cuando se dé el último incremento de 2024, una persona que consume agua y cloacas estará pagando alrededor de 23.000 pesos, y un cliente solo de agua estaría pagando cerca de 13.000 pesos.

La funcionaria afirmó que hay planes de pago a los morosos y que resulta caro prestar el servicio debido a que muchos de los equipos que usa OSSE dependen de la electricidad. "Estamos lejos de la excelencia porque, bueno, obviamente si no tenemos recursos, lo que nos ha estado pasando, nosotros no podemos brindar el servicio que el usuario se merece y tenemos muchos reclamos. Esta gestión está promoviendo dar una respuesta al usuario para que el usuario no sienta como una carga tener que pagar la factura de agua y de cloacas porque ve que realmente Obras Sanitarias está cumpliendo. Pero bueno, es como un ida y vuelta".