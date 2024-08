Ya corre un nuevo aumento de la tarifa de agua y cloacas en San Juan, de cuánto es

"Obviamente que se analiza este impacto social previo a cualquier aumento y han sido así consecutivos. Y de este monto, de 2.000 pesos aproximadamente, para que el impacto no sea tan fuerte en la economía de las familias que son usuarios del servicio de obras sanitarias", confirmó este miércoles Elisa Gómez , jefa del Departamento Comercial de OSSE, en diálogo con radio Estación Claridad.

La funcionaria destacó la importancia de este aumento escalonado, ya que este es el quinto que se establece en lo que va del año: "para que el impacto no sea tanto y tan significativo, se ha ido poniendo este valor, distribuyéndolo en la factura. El segundo aumento fue mucho más significativo, del 75%, y, a partir de ahí, se ha tratado de mantener estos números un poco más, estos aumentos más bajos para no impactar en la economía".

En este marco, en estos 8 meses de 2024 el servicio que presta OSSE lleva una suba acumulada de alrededor del 172%. Esta cifra está por debajo de la inflación interanual y por encima de la inflación acumulada, lo que en OSSE explican que es producto de un atraso en la tarifa que lleva años.

"Esto es un análisis que se está haciendo de costos de postergación de aumentos, que hubo un par de años que no se tocaba la tarifa, y yo hago hincapié en que este aumento significa que, por día, cada familia que tiene el servicio de agua y cloaca, pagaría $615 pesos por día por ambos servicios. Si uno lo ve de esa manera, estamos con dos servicios esenciales y una botella de un litro de agua cuesta más de $1.000. Entonces, estamos viendo que para una familia $615 por día no significan un valor que pueda llegar a desequilibrar. Pero bueno, siempre priorizamos otros servicios y no lo vital que tiene lo que brinda Obras Sanitarias", fundamentó.

Por otro lado, en OSSE no descartan un nuevo incremento de aquí hasta diciembre. "Nosotros estamos muy atados a los valores de los insumos para potabilizar o para el tratamiento, que su costo es en dólares, también estamos atados a la tarifa eléctrica para hacer el proceso de potabilización o en caso de la puesta en funcionamiento de perforaciones para reforzar el sistema, nosotros necesitamos de electricidad y las facturas de electricidad son elevadas y, a su vez, un aumento de ellos nos incide directamente nosotros también", sostuvo Gómez.

El Gobierno Nacional tiene en boxes un aumento del servicio eléctrico lo que dispararía un nuevo aumento en el valor del servicio de OSSE. Gómez dijo que "probablemente sí. Igualmente se estudia el impacto social de los aumentos y esta gestión está tratando de que el impacto no sea tanto y amortiguar un poco estos aumentos, fraccionándolos de esta manera".

Moratoria de OSSE: "No estamos recaudando lo que se necesita"

En OSSE de San Juan sigue vigente la moratoria hasta el 13 de septiembre, e "indefectiblemente", es el último plazo de este plan de beneficios, destacó Gómez. "Nosotros no estamos recaudando lo que se necesita para poder brindar el servicio adecuado, por ahí las falencias que se notan. No podemos devolver a la comunidad en obras por esta morosidad que tienen los usuarios", remarcó.

La morosidad de OSSE estaba antes de este plan de pagos sobre el 40% de un padrón de 230.000 usuarios aproximadamente. El plan ha tenido hasta ahora más éxito en el ítem de pago de contado, que es por el cual los intereses que venía acumulando esa deuda se descuentan al 100%. Sobre esa modalidadm alrededor de 58.000 usuarios se han suscripto y se han puesto al día.

De todas maneras sigue siendo alta la morosidad, si 4 de cada 10 usuarios no pagan. "Cuando tomemos el valor, lo repito esto cada vez que me preguntan, el valor no económico, sino el valor esencial que tienen estos servicios que presta Obras Sanitarias, creo que va a haber más compromiso de la gente.