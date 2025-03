En San Juan esperan unos 4.000 turistas por el Ironman y hay en agenda varios eventos deportivos que ilusionan

Con el Ironman 70.3, el 3 al 6 de abril, San Juan se transforma en el escenario de este famoso certamen. en el que los triatletas se unen para desafiar sus límites.

El funcionario de Marcelo Orrego dijo que también hay un buen nivel de reservas para Semana Santa, a la par que se vienen varias fechas en el calendario de eventos que pueden ser de gran impacto para los proveedores del turismo sanjuanino.

¿Qué otros eventos se vienen? Romero enumeró: "Tenemos el Turismo Nacional, que para nosotros es muy importante, es una categoría de las más importantes dentro de lo que es el automovilismo. Tenemos el E1 de Padel, que va a ser sobre mediados de mayo, si no me equivoco. Tenemos el Turismo Carretera, tenemos los Pumas, que ya hicimos el lanzamiento con el gobernador en Buenos Aires, con todos los dirigentes de la UAR y de la Unión Sanjuanina de Rugby, y también hay dos amistosos que se van a jugar entre la Selección Argentina de Voley con la Selección de Irán de Voley, que se van a hacer en el Cantoni".

El turismo de eventos es uno de los fuertes de San Juan y los deportivos suelen ser de los más atractivos para atraer por varios días a consumidores de servicios de hotelería, gastronomía y otros en la provincia.

Del 1 al 10 de abril, el Parque Provincial Ischigualasto ofrece promociones imperdibles: 100% OFF en tickets de entrada para quienes se hospeden en Valle Fértil (presentando comprobante de hospedaje). 50% OFF en tickets de entrada para los inscriptos en el IRONMAN y sus familiares.