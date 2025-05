En San Juan, el autodespacho en estaciones de servicio aún no prende

La recientemente oficializada idea del autodespacho de combustible, que implica que el propio cliente use la manguera para abastecer su vehículo pero que muchos asocian con experiencias robotizadas, en San Juan no termina de prender. Hay apenas un caso de un robot que "trabaja" en el departamento 9 de Julio en despacho de alimentos dentro de uno de los llamados "serviclub", pero todavía nada de cambios en las playas de expendio.

Históricamente, el expendio de combustibles estaba restringido al personal de las estaciones, y el autoservicio solo era permitido de forma excepcional. Sin embargo, en consonancia con modelos internacionales como los aplicados en EE.UU., Europa y países de la región, a fines de enero último se autorizó mediante el Decreto N° 46/2025 el uso del autodespacho como modalidad optativa, permitiendo a los expendedores decidir si adoptan esta opción en sus instalaciones, total o parcialmente.

Esta regulación aprueba el procedimiento para solicitar la autorización del autodespacho, las condiciones de seguridad que deben cumplir las instalaciones y el certificado de auditoría de seguridad. Asimismo, establece los lineamientos necesarios para garantizar que la implementación del sistema se realice bajo normas estrictas de seguridad y eficiencia operativa. La Subsecretaría de Combustibles Líquidos será la responsable de otorgar las autorizaciones correspondientes.

"Acá en San Juan todavía no se ha implementado nada sobre el autodespacho. Pero esto no quiere decir que no se vaya a poner. Estamos atentos. Las cámaras de la región están con poco interés, muy lentos en ese tema. Pero siempre hay algún adelantado, uno que quiere aprovechar y nadie se puede oponer a la tecnología. Por el momento todavía no", dijo el titular del gremio de los trabajadores de estaciones de servicio de San Juan (SUOES), Víctor Menéndez.

Este fenómeno de la automatización es visto por algunos sectores como una amenaza para el humano ante la hipótesis de que pueda reemplazarlo y dejarlo sin su puesto de trabajo. El sindicalista no descartó que puedan impulsar un proyecto de ley en San Juan para limitar o anular la aplicación de esta herramienta robotizada en la provincia. "Había una posibilidad, pero todavía no hay nada. Vamos a hacer una gestión, vamos a ver", dijo sobre la eventual normativa.

El robot nuevejulino

El sindicalista destacó sobre la experiencia del robot en la estación de servicio, de bandera blanca, en 9 de Julio que "sí hay un robot, en un servicompras acá enfrente del Aeropuerto. Lo han programado para el salón, lo han hecho conocer el salón de todas las mesas que tiene. Y, por supuesto, lleva los pedidos. Es como una mesita. Y todo lo que el cliente pide, se lo lleva a la mesa. Es lo que hay hoy por hoy en San Juan. Y en Mendoza hay una estación de servicio, pero es de YPF, que está en Luján de Cuyo. Y hasta acá no tenemos otra novedad. En San Luis no tenemos nada tampoco".

image.png

El robot al que refiere Menéndez se estrenó este año en una estación de servicio ubicada en Ruta 20 y Morandi, frente al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Cumple rol de asistente y a la vez es un atractivo para los clientes, sobre todo para los niños.

Según dijo Emanuel Alé, encargado del establecimiento, en declaraciones a radio Estación Claridad, la presencia de este robot fue muy aceptada por la gente que asiste a la confitería de la estación de servicio. "Te saluda, te pide permiso, tiene una carita amigable, lo que permite una comunicación cercana con él", afirmó.

Detalló que este robot funciona de manera similar a otros dispositivos como celulares o computadoras. Durante la noche se carga la batería que rinde durante todo el día. Cuenta con un dispositivo de programación avanzada que permitió cargarle la configuración del salón, de manera que pueda identificar cada mesa con precisión. Todavía se encuentra en una fase de prueba y se evalúa incorporar más de estos robotitos en el corto plazo.