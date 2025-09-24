miércoles 24 de septiembre 2025

Enorme optimismo

"Empieza una nueva era en la Argentina", aseguró Caputo tras confirmarse la ayuda de los Estados Unidos

El ministro de Economía, que participó de las negociaciones en Nueva York, se refirió al anuncio realizado por el secretario del Tesoro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue el primer funcionario en reaccionar al anuncio del secretario del Tesoro de los Estados Unidos sobre el contenido de la ayuda financiera que le brindarán a la Argentina.

“Bueno, que se puede agregar más que ”thank you Secretary", replicó Caputo al posteo en redes sociales del funcionario norteamericano.

Y completó: “Argentinos, empieza una nueva era, a trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente”.

Caputo fue determinante en las negociaciones con los Estados Unidos y el martes fue uno de los funcionarios argentinos que acompañó al presidente Javier Milei a la reunión que mantuvo con Donald Trump en Nueva York.

El anuncio de Bessent

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos,Scott Bessent, anunció cuáles son las opciones que están negociando con la Argentina para asistirla financieramente luego de la incertidumbre generada en los mercados por el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires.

Según detalló Bessent, la administración norteamericana está preparada para otorgar un “significativo” crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización de Cambios.

Actualmente, el Tesoro está en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central”, precisó.

En el posteo del funcionario, no termina de quedar claro si el swap y el crédito stand-by se solapan o son dos instrumentos que se negocian paralelamente.

El funcionario precisó también que “Estados Unidos está preparado para comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas extranjeras”.

La aclaración sobre una intervención en el mercado primario o secundario no es menor porque una de ellas implicaría la emisión de nuevos títulos públicos por parte del país.

El mensaje completo

“Ayer, el Presidente de los EEUU y yo conversamos extensamente con el presidente Javier Milei y su equipo en Nueva York. Como ha dicho el presidente Trump, estamos preparados para hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina y al pueblo argentino”, dijo Bessent.

“Bajo la gestión del presidente Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una consolidación fiscal significativa y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de la Argentina a la prosperidad. El Departamento del Tesoro está listo para comprar bonos en dólares de Argentina y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización de Cambios y mantenemos conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para avanzar en ese sentido", agregó el funcionario estadounidense.

“Actualmente, el Tesoro está negociando con funcionarios argentinos una línea de swap por 20 mil millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", continuó el mensaje oficial.

“Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental en los mercados secundario o primario y trabajamos con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para productores de materias primas que convierten divisas”, continuó.

“Argentina dispone de las herramientas para enfrentar a los especuladores, incluyendo a quienes buscan desestabilizar sus mercados por motivos políticos. También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones directas en múltiples sectores en caso de un resultado electoral favorable”, agregó Bessent.

“La administración Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos. El presidente Trump le ha dado al presidente Milei un respaldo inusual a un líder extranjero, mostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y en la importancia estratégica de la relación entre Estados Unidos y Argentina. Inmediatamente después de la elección, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de las principales obligaciones. Seguiré de cerca la evolución de los acontecimientos y el Tesoro está completamente preparado para hacer lo que sea necesario”, concluyó el Secretario.

