El pago único que otorgará ANSES en junio: a quiénes les corresponde y de cuánto será

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2025 abonará la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, una medida que busca aliviar la situación económica de los sectores más vulnerables. Sin embargo, desde el Gobierno de Javier Milei se indicó que no todos los beneficiarios estarán incluidos en este pago.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de junio?

El SAC será otorgado a las personas que están dentro del régimen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que incluye:

Trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.

Jubilados y pensionados que forman parte del SIPA.

En estos casos, el aguinaldo se acreditará de forma automática y se calculará en base al haber más alto cobrado en los últimos seis meses.

Excluidos del cobro

Hay ciertos grupos que no recibirán este beneficio en junio, entre ellos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE).

Personas que cobran el Seguro por Desempleo.

Becarios del programa Progresar.

Quienes perciben planes o programas sociales.

Trabajadores informales sin aportes registrados.

Monotributistas activos que aún no accedieron a la jubilación bajo ese régimen.

Aguinaldo para jubilados con bono adicional

Los jubilados que perciben la mínima recibirán en junio un pago compuesto por tres elementos:

El haber mensual actualizado.

El medio aguinaldo.

Un bono extra de $70.000, otorgado por el Ejecutivo como refuerzo económico.

Sumando estos ítems, el ingreso mínimo total en junio será de aproximadamente $152.347, considerando también la compensación por inflación.

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario se calcula sobre el bruto del haber más alto cobrado entre enero y junio. Por ejemplo, si una persona recibió $200.000 como mejor ingreso durante ese período, su aguinaldo será de $100.000. Cabe aclarar que este cálculo no incluye el bono de $70.000, ya que tiene carácter no remunerativo y no se incorpora al haber para efectos del SAC.

Aumento en las prestaciones

A partir de junio de 2025, los haberes que abona ANSES —incluidas jubilaciones, pensiones y asignaciones— se incrementarán un 2,8%. Este ajuste se aplica en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el INDEC, como parte de la fórmula de movilidad previsional que busca mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. En este caso, el aumento responde a la variación de precios registrada en abril de este año.