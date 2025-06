El Gobierno de San Juan no descarta un aumento del precio del boleto de colectivo

El reclamo de los choferes de colectivos en San Juan disparó un estudio de costos por parte del Ministerio de Gobierno sobre si se requiere aumentar el costo del boleto para viajar en la Red Tulum . La titular de la cartera provincial, Laura Palma dijo que "estamos revisando ahora la estructura de costos" y que de haber actualización del boleto sea "probablemente para el mes de julio, porque necesitamos que se recaude en tarifas para poder abonar las diferencias salariales". No hay todavía cifras al respecto.

La ministra, en rueda de prensa este jueves, analizó el nuevo conflicto entre los empresarios de colectivos nucleados en ATAP y los choferes de UTA, que anunciaron un paro de 24 horas para el lunes pero quedó suspendido porque la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Los choferes reclaman una deuda salarial por el no descuento del día de paro que quedó pactado a nivel nacional y aseguraron que los empresarios no pagan porque dicen que Gobierno no está al día con los subsidios.