San Juan: Trabajo dictó conciliación obligatoria y se suspendió el paro de colectivos del lunes

El gremio había anunciado la huelga en reclamo por el presunto incumplimiento del acuerdo salarial firmado el 29 de mayo. Según la UTA, las empresas no abonaron la diferencia salarial correspondiente, cuyo pago estaba previsto para el 17 de junio. Las firmas, por su parte, señalaron que no recibieron los fondos necesarios del gobierno provincial. Sin embargo, desde el sindicato advirtieron que esa situación "no es responsabilidad de los trabajadores".