El gerente de Josemaría, a fondo: la relación con los proveedores sanjuaninos y en qué momento está el proyecto

-Josemaría, como todo proyecto de este calibre, está en un proceso de reevaluación de su ingeniería. Cuando empezás a investigar y a trabajar el proyecto después de que hiciste la exploración y determinaste que hay un recurso, empezás a trabajar la ingeniería, cómo sacar el mineral y siempre arrancás de lo más básico hasta llegar al detalle. Hoy lo que está haciendo Josemaría está en una transición, terminando la ingeniería básica y avanzando hacia un punto de más información y generar una base más sólida de lo que es la ingeniería. Por eso, a partir de algunas ideas que teníamos originalmente se han cambiado, se han tomado otras decisiones, pero básicamente estamos en esa instancia, de retrabajar la ingeniería del proyecto

-El contexto provincial, nacional e internacional ¿Cómo repercutió en los planes de Josemaría?

-No podemos negar que han tenido un impacto. Llevamos trabajando casi 20 años en este proyecto, pero cuando nos pusimos firmes y empezamos a pensar en una potencial mina el mundo era totalmente diferente: no había pandemia, no había guerra y hoy el contexto mundial es complicado por estos factores. Si te ponés a pensar estos proyectos se hacen con una logística que tiene que estar muy bien encadenada y entonces necesitas que te llegue en el barco una cosa, después la otra y hoy en día es muy difícil conseguir esos cupos en los barcos, si tenés a pensar que el acero, que es un elemento que se utiliza muchísimo en la construcción y que vamos a necesitar acá, en los últimos seis meses aumentó un 50%. Hoy la logística internacional está muy complicada, a lo que hay que sumarle el tema de la inflación y no la argentina sino la internacional. En Francia estaban como locos con un 6% de inflación. Esto también impacta, en los costos, todo eso impacta. Mejorar la ingeniería, retrabajar la logística, ver cómo se pueden esos costos extras que aparecieron de la nada, ese 5% y 10% internacional se suman al costo original y estamos viendo cómo podemos trabajar los números para que eso no impacte. Lo real es que nosotros venimos trabajando hace bastante y sin parar, en el último año desde noviembre del 2021 hasta septiembre del 2022 hemos invertido 47.000 millones de pesos, 38.000 millones de pesos quedaron acá en San Juan. Hoy tenemos 1.500 personas trabajando, 232 son empleados y el resto son contratistas, que arriba del 80% son sanjuaninos. De nuestros empleados, el 80% son sanjuaninos y el 30% son mujeres. Josemaría viene avanzando hacia esa idea y esperanza que esto se transforme en una realidad

- ¿Cómo es trabajar con los contratistas sanjuaninos? Empezaron con siete cámaras y ahora son veinte

-No es fácil, como ellos fueron creciendo nosotros fuimos evolucionando y cambiando. Empezamos con una estrategia, para hablar con siete cámaras, pero también desde que empezamos evaluamos que había gente que ni siquiera estaba en cámaras, que también las queremos incluir entonces adoptamos una plataforma que crearon unos chicos sanjuaninos y utilizamos esa plataforma para registrar a todos los proveedores estén o no estén en cámaras. Ahora que ha crecido tanto nos hemos ido dinamizando, mejoramos el diálogo, buscamos las formas y tratamos de agruparlos porque es imposible que tengamos reuniones con ellos, si tenemos una por día llega el día 20 y arrancamos de nuevo. Los hemos agrupado, trabajando y dialogando con ellos y de a poco nos estamos encaminando.

Alfredo Vitaller - Ceo de Josemaría 1

-Siempre sale alguien herido en las contrataciones

-Tenemos un número finito de contratos, de necesidades y de empleo y tenemos una licitación para un trabajo y se presentan diez: uno es el que gana y los otros no quedan tan contentos. Un proyecto como este, como Josemaría, hay infinidad, muchísimo trabajo, nosotros pensamos que las necesidades de Josemaría van a superar San Juan, en algún momento van a estar integrados al proyecto.

- ¿Qué es lo que falta en San Juan hablando de servicios y profesionales para la minería?

-Tenemos un departamento que trabaja fuertemente en proveedores, en capacitaciones. Hay un tema de escala, por ahí nosotros tenemos necesidades grandes y una empresa sanjuanina no tiene la capacidad, el respaldo económico o la cantidad de gente para cumplir con esa necesidad, pero si dos o tres empresas sanjuaninas se juntan y trabajan en forma conjunta pueden cumplir con esa necesidad. He interactuado muchas veces con ellos y no es una idea muy bien recibida, lo que falta es una idea integradora, que genere empresas más fuertes y más robustas que permitan cubrir esas necesidades.

- ¿Cómo van con los caminos de acceso a la mina? ¿Al final se quedan con las vías por San Juan y La Rioja?

-En un proyecto como este siempre hay que tener una segunda ruta por una nevada, porque se derrumbó, por lo que sea, por un tema de seguridad no podés estar limitado a un solo camino entonces sí, vamos a tener el camino por San Juan y también vamos a tener en condiciones el camino por La Rioja.

-Dijo en una declaración a un medio que le gustaría firmar un documento con Nación ¿quedó en el pasado o sigue en pie?

-Nosotros venimos trabajando hace un montón tanto con Nación como con Provincia en la búsqueda de alcanzar algunos acuerdos, que es básicamente las mismas necesidades que tienen otros proyectos. Lo que pasa que para nosotros, para traer esa inversión tan importante, es complicado en un país en el que no se sabe ni cuántos tipos de dólares hay, el acceso al mercado cambiario, las importaciones es un tema fundamental para nosotros. Entonces, más allá de un documento, si sentarnos con el Estado y que podamos alcanzar algo que nos permita poder asegurar en el tiempo que vamos a poder cumplir con nuestras necesidades.

-Siempre el sector minero marca la diferencia entre el gobierno nacional y provincial. Ustedes también lo perciben así

-Nosotros estamos en San Juan desde el año 93, hemos trabajado mucho acá, el grupo Lundin, que es el que lleva adelante el proyecto Josemaría, se siente cómodo. Con las autoridades tenemos buen diálogo, sentimos que en San Juan se puede trabajar y eso es algo que queda evidenciado por la cantidad de empresas que vienen a trabajar a la provincia. De cualquier manera, estamos en un punto en el que tenemos que seguir avanzando para determinar condiciones provinciales para seguir avanzando. Pero claramente el diálogo aquí es muchísimo más fluido que en Nación.

Alfredo Vitaller - Ceo de Josemaría 2

-La Feria Minera es una oportunidad de comunicarse entre los empresarios, pero también es una apertura social ¿se nota esta venia social en San Juan con la minería?

-Se está dando un gran cambio con respecto de la comunidad hacia la minera y es positivo. La feria me sorprendió por la cantidad de gente, por las preguntas, me pareció que hay un movimiento hacia avanzar, que es buenísimo. Hubo gente que no es del medio que fue a ver, me pareció súper positivo que me encontré gente de otras provincias, gente de La Rioja, de Mendoza y San Luis, que vienen a ver el potencial que tiene la industria y como San Juan lo aloja y ellos miraban con resignación todo eso que se veía ahí. A nivel nacional estoy viendo, a diferencia de interior, en Buenos Aires están descubriendo la minería, antes lo veían como algo lejano, estamos convencidos que la minería va a ser uno de los motores que va a levantar a la Argentina, por su capacidad, porque es una industria que trabaja duro, que genera mucho empleo de calidad. En el interior hay un conocimiento general que está mejorando y avanzando, pero en Buenos Aires ha evolucionado muchísimo en el último tiempo.

-Quedó en stand-by el tratamiento de la Ley de Humedales ¿cuánto podría afectar esta ley al proyecto Josemaría?

-La Ley de Humedales que nace del congreso de la nación estableciendo determinadas características para trabajar y después como los recursos son propiedad de las provincias, las provincias terminan determinando el uso. El problema con una ley así, que es muy amplia, es que clasifica de la misma manera el Estero del Iberá, el Salar en la Puna, la laguna de Mar Chiquita en Córdoba y las vegas salto-andinas. Entonces desde el sector trabajamos para informar que se debería trabajar de forma distinta. Hoy en día, si la ley sale sin modificaciones, haría muy difícil el avance minero, de los proyectos de cobre en San Juan, de los proyectos de litio en el norte pero también la agricultura, hay varios sectores que se verían afectados, inclusive Vaca Muerta en Neuquén.

-No se arriesgan con el año de inicio, pero cuál sería su aspiración para el inicio de la construcción de Josemaría

-Nosotros aspiramos que sea lo más pronto posible pero como decía no solo depende de nosotros sino depende de cuestiones con las autoridades nacionales y provinciales que no solo están asociadas a esos acuerdos. Una vez que se obtiene la aprobación de la DIA, estás en una etapa de permisos sectoriales y calculamos que son 300 y son municipales, provinciales y nacionales. Algunos no son muy complejos, pero otros son muy grandes, por ejemplo, el depósito de cola lleva un estudio muy amplio, por nombrar alguno, que al Estado le demora entre 10 y 12 meses. Todavía faltan una serie de cosas que faltan para arrancar y que no dependen de nosotros, pero esperamos que sean lo más pronto posible.