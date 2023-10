El boleto de colectivo en San Juan costaría $400 sin subsidios

Si el costo del boleto del colectivo no tuviese la asistencia estatal, costaría $400 en San Juan, según informaron fuentes oficiales. Es decir, seis veces y media más que los $60 que pagan actualmente los sanjuaninos.

Aseguran que no son necesarios Usuarios del transporte público podrán renunciar al subsidio en la tarifa de forma voluntaria

El dato cobra relevancia en momentos donde Nación ha puesto en marcha un esquema de “renuncia voluntaria” a los subsidios del transporte público, tanto en trenes como en colectivos. El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, anunció que se pone en marcha esta semana un registro para que usuarios de transporte que utilicen la tarjeta SUBE puedan renunciar a contar con el subsidio.

La medida no abarca a San Juan, así que los sanjuaninos no tendrán que pensar si efectivizan o no la renuncia. Solo es para el sistema de transporte público que forma parte de la jurisdicción nacional, es decir líneas de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Así en Buenos Aires, el boleto de colectivo, sin subsidio, costaría $700 y el de tren, unos $1.100.

Pero la medida nacional sirve para hacer el ejercicio de lo que significa la ayuda estatal para el transporte público provincial. Incluso el gobernador Sergio Uñac se refirió al tema esta mañana: “Es un paso voluntario reconocer que empiezan a sincerarse situaciones. Si se les pregunta a 10 personas si están de acuerdo con los subsidios, dicen que no; pero cuando llega el momento de decir que empecemos con la renuncia al subsidio, empiezan a mirarse y decir que no están dispuestos a hacerlo”.

El gobernador redobló la apuesta y destacó la importancia de conocer los valores, “y que los que tengan voluntad de sacar el país adelante ahí tienen una posibilidad, si sus sueldos e ingreso familiares se los permitan, lo puedan ir haciendo”.

Precios y disparidad

En San Juan es inminente que se produzca una actualización en el costo del boleto. El precio del pasaje de colectivos debería haberse actualizado en junio pasado. Pero, pese a los reclamos de los empresarios del sector que aseguran que sostener el valor actual les genera complicaciones financieras a las empresas, la decisión del Gobierno de San Juan es dejar el valor actual por un tiempo, sin dar precisiones de fechas. Así es que el costo de la primera sección sigue en $60.

Además, existe una gran inequidad en el reparto de subsidios entre la gente que vive en Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. El precio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuesta $42,67, mientras que en San Juan el mismo boleto sale $60. En Mendoza, por su parte, el mismo ticket -al que denominan tarifa plana- tiene un valor de $70.

El gobernador Sergio Uñac lo ha señalado en varias ocasiones. "El conflicto del transporte del interior surge porque el Área Metropolitana de Bs. As. recibe $26.000 millones por mes del fondo de compensación del transporte, mientras las 23 provincias, que concentran al 63 % de la población argentina, reciben en conjunto solo $3.500 millones", escribió en su cuenta de Twitter en 2022.

Un informe del Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo (Cesid) publicado por INFOBAE reveló que hay diferencias mayores al 200% en el valor del boleto mínimo en algunas provincias y por otro, hay regiones del país que reciben 12.300 veces más subsidios que otras.

Según precisó el organismo, el Estado Nacional transfirió al sistema de transporte público $498.663 millones de pesos durante 2022. Esto equivale al 16,9% del déficit fiscal primario de la Administración Pública Nacional (APN), el 2,9% del gasto total y el 0,6% del PBI.

Los subsidios al transporte terrestre de pasajeros se concentraron en el AMBA, donde alcanzaron el 87% del total en el 2022 -la población que vive en ese distrito representa aproximadamente el 30% del total país-. El 13% restante se repartió entre las demás jurisdicciones del país.

Datos del Ministerio de Transporte de la Nación indican que en 2022 el AMBA obtuvo el 78% de los subsidios, el resto de la provincia de Buenos Aires recibió el 1,9%; Córdoba, recibió el 3,3%; Santa Fe el 2,9% y San Juan 1,3%, por mencionar algunas de las provincias argentinas.

La jurisdicción que más subsidios recibió en 2022 (AMBA), cobró 12.302,6 veces más que la que menos recibió (Santa Cruz). Ahora bien, si se toma en consideración la población de cada ciudad -según último censo de Indec-, se encuentra que el año pasado el AMBA recibió $13.194,81 por habitante, mientras que Santa Cruz obtuvo solo $44,98 por habitante.

Las diferencias en el reparto de subsidios impactan directamente en los boletos de colectivos urbanos que cobra cada ciudad, ya que las provincias y ciudades del interior se ven en la necesidad de hacer funcionar el sistema con menos recursos de los que dispone el AMBA, y esa diferencia de subsidios nacionales termina impactando en boletos más caros que pagan los pasajeros de las ciudades del interior del país.