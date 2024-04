El anfitrión de la cumbre del Llao Llao, un empresario con inversiones en San Juan: quién es

Cabe destacar que la llegada de Elsztain a la industria minera sanjuanina y argentina se dio en marzo de 2016 cuando le compró el 51% de la mina Casposo a la australiana Troy Resources por U$S 3 millones y un compromiso de U$S 10 millones en estudios para volver a hacerla rentable. Un año más tarde, desembolsó U$S 1 millón para aumentar su participación al 70%. Además de la mina sanjuanina, la firma cuenta con una serie de proyectos en Río Negro y Santa Cruz.

De acuerdo a lo adelantado por la compañía minera, Elsztain había señalado su intención de adquirir una mayor participación en Challenger, sujeto, entre otras cuestiones, a los requisitos de financiación de la compañía. De esta forma el empresario vuelve a invertir en la mineria sanjuanina, como lo hizo hace unos años con la mina Casposo, en Calingasta.

La noticia trajo esperanzas al sector minero, y particularmente al proyecto minero ullunero que recibe una fuerte inyección de fondos con esta operación. La directora ejecutiva de Challenger Gold, Sonia Delgado; dijo a Tiempo de San Juan que con la adquisición del 5% de acciones, Elsztain pasa a ser un nuevo Director de la junta de Challenger Gold.

"Con seguridad esta incorporación puede resultar atractiva para otros inversores, ya que esto demuestra que Hualilán es un activo valioso y viable para entrar en producción. Elsztain es un empresario reconocido no solo en Argentina, sino en el resto del mundo y tiene un equipo con vasta experiencia en minería", dijo Delgado.

De acuerdo a lo informado, la inversión estratégica ha proporcionado una inyección inmediata de efectivo de 5,6 millones de dólares australianos, con la opción de inyectar potencialmente 9,3 millones de dólares australianos adicionales sujetos a ejercicio. "Este financiamiento permite que Hualilán continúe avanzando agresivamente mientras continúa el proceso de Financiamiento Estratégico", dice el comunicado. De todos modos, desde la empresa aclararon que la empresa no está en venta, por lo que se infiere que se trata de la incorporación de socios estratégicos.

El perfil de Elsztain

Eduardo Elsztain es el dueño de los principales shoppings del país. A través de su desarrolladora IRSA controla desde el Abasto, hasta el Alto Palermo, DOT y Patio Bullrich, pasando por centros comerciales en Mendoza, Rosario, Córdoba y Neuquén, entre otros.

También es propietario de varios edificios de oficinas (el Rulero, República, Bouchard) y hoteles (Llao llao, Sheraton Libertador), es accionista y maneja el Banco Hipotecario y es dueño de Cresud, una de las mayores compañías agropecuarias del país, con 27 campos con aproximadamente 622.256 hectáreas distribuidos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Por si fuera poco, también controla un poderoso grupo comercial en Israel.

