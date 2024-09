Cuáles son los cambios en la cúpula de ex Energía San Juan, en su conversión a Naturgy

La ex Energia San Juan avanza a pasos agigantados a un cambio corporativo bajo su nuevo nombre: Naturgy.

La distribuidora sanjuanina ya no es como la conocimos. Sutilmente la ex Energía San Juan va convirtiéndose en una corporación mundial como es Naturgy, y los cambios no solo son estéticos, de cartelería y pagina web, sino también en la cúpula corporativa.