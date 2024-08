Naturgy, la ex Energía San Juan, busca fondos: por qué pidió permiso para endeudarse

Hasta el día de hoy el EPRE no autorizó el pedido, pero en el sector estiman que no habrá inconvenientes para que esto ocurra a corto plazo, debido a que no ha recibido objeciones de parte de los actores sociales que participaron en la audiencia pública realizada el miércoles pasado.Al respecto, el EPRE definió que, de no surgir argumentos que impidan la aprobación, al momento de emitir ON se debe avanzar en el análisis particularizado, incluyendo la necesidad de aprobación previa a la emisión por parte del organismo oficial.

Cuando lo haga, emitirá una resolución donde también se publicará la decisión de no aumentar la tarifa de luz en San Juan en lo que resta del año. Naturgy había pedido un aumento de alrededor 33% en la audiencia pública donde se discutieron las nuevas tarifas de distribución eléctrica.

Mercado de capitales

Es la primera vez que la distribuidora eléctrica sanjuanina busca fondos a través del mercado de capitales, pero es una práctica que la española Naturgy ya implementó en otras provincias argentinas donde opera.

Según explicó el operador financiero Mariano Cáceres, recurrir a las ON es una forma de obtener financiamiento a través del mercado de capitales donde la principal ventaja es el volumen de dinero que se obtiene respecto a los bancos. Las ON tienen la particularidad que son ahorristas privados que prestan su dinero en el mercado de capitales.

Un dato llamativo es que mientras la empresa eléctrica está buscando formas para obtener financiamiento, desde el EPRE le están llamando la atención: quieren que los socios de la firma hagan directamente aportes de capital para encarar grandes obras de expansión en los próximos años, y reforzar la infraestructura existente. ¿El motivo? Se espera un incremento notable de la demanda en San Juan a mediano plazo, por el despegue de la megamineria del cobre.

Quién es Naturgy

Naturgy San Juan es la concesionaria del servicio de energía eléctrica para todo el territorio de la provincia de San Juan, con la excepción del departamento de Caucete. La distribuidora se constituyó en enero de 1996, momento de la privatización de la empresa Servicios Eléctricos Sanjuaninos S.E. y obtuvo una concesión por 50 años. Pasó por manos chilenas hasta que fue adquirida por la española Naturgy. Actualmente opera 2.075 GWh y cuenta con 261.000 clientes