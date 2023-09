Constructoras pymes, contra el bono de $60.000 y algo más: qué plantean

En un comunicado que se viralizó hoy, la CAEMCO realizó por un lado un llamado al gobierno nacional pidiendo que “reconsidere” la decisión de pagar el bono de $60.000. Esta asignación no remunerativa fue impuesta por el Poder Ejecutivo nacional a través del DNU 438/2023, y desde la cúpula de la entidad constructora indicaron que “ha generado gran preocupación dado que agrava el ya difícil panorama financiero, devenido en económico, de las empresas constructoras”. Proponen en reemplazo, la apertura de mesas paritarias.

Por otra parte también solicita la creación de un “espacio de trabajo” entre el gobierno provincial, las autoridades electas y los representantes sindicales, obreros y empresariales con el objetivo de “excluyente de recuperar y fortalecer el sector de la construcción”. Advirtieron que esto tiene como meta evitar “la desaparición de una importante cantidad de empresas Pymes” en la provincia.

El bono y los aportes patronales

En el seno de la entidad explicaron que la letra chica del bono indica que no se podrá devengar totalmente el bono de los aportes patronales. Miguel Gili, presidente de CAEMCO, explicó que solo se puede devengar el 100% de aportes si la empresa tiene hasta 10 trabajadores. En el caso de tener hasta 100 operarios se podrá devengar hasta el 50% del bono. “Con un número mayor de personal, no es de vengable, Y por pequeño que sea un barrio, toda empresa requiere más de 100 obreros”.

Por otro lado, Gili destacó que las empresas padecen la irregularidad en los plazos de pago, más las correcciones insuficientes por devaluación, lo que ha provocado el desfinanciamiento en el que se encuentran las empresas.

“Siendo no remunerativa, esta suma no se verá reflejada en los indicadores, por lo cual, ni siquiera a largo plazo podría ser equilibrada en la ecuación de los contratos”, aseguró Gili. “Siendo no remunerativa, esta suma no se verá reflejada en los indicadores, por lo cual, ni siquiera a largo plazo podría ser equilibrada en la ecuación de los contratos”, aseguró Gili.

Como se trata de un decreto nacional, todo el sector privado debe pagarlo de lo contrario será pasible de multa. El 50% del bono se debe en setiembre (con la liquidación correspondiente a agosto) y el otro 50% en octubre. En CAEMCO sin embargo esperan precisiones de la reglamentación del decreto porque en la liquidación de esos meses se está dentro de los incrementos dispuestos por paritarias del 9% para Agosto y del 8% para Setiembre.