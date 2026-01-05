Cómo le fue a San Juan en el reparto de la plata nacional: moderado en el año, mejor en diciembre

Un año parejo y un cierre en alza: así quedó San Juan en la coparticipación

Las transferencias automáticas de plata que la Nación envía a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerraron 2025 con un incremento real interanual del 1,6%, de acuerdo a un informe de la consultora IARAF, que dirige el economista Nadín Argañaraz. En ese contexto, San Juan mostró un desempeño intermedio que mejoró en el último mes del año.

Paso Internacional Wifi gratis para cruzar a Chile por Agua Negra: cómo conectarse y qué obras suman seguridad en alta montaña

Diversión y aprendizaje Arrancan las Colonias de Verano gratuitas en San Juan: todos los detalles sobre cómo serán

San Juan registró un aumento real interanual del 0,8% acumulado a diciembre, un crecimiento por debajo del promedio general del conjunto de provincias más CABA.

coparticipacion

Aun así, la provincia no quedó entre las más afectadas. En ese grupo se ubicaron por ejemplo La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Santa Cruz.

En el otro extremo del ranking anual, las jurisdicciones que superaron ampliamente el promedio fueron Salta, Buenos Aires, Misiones, Tucumán, Neuquén y Corrientes. En estos casos, el desempeño estuvo impulsado principalmente por el fuerte aumento real interanual de los envíos por compensaciones y por el peso que estos fondos tienen dentro de sus ingresos totales.

Qué pasó en diciembre: el ranking cambia

diciembre coparticipacion

El panorama fue distinto al analizar solo el mes de diciembre, tomando en cuenta las transferencias automáticas totales, que incluyen coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. Bajo este criterio, los envíos a provincias y CABA registraron en diciembre una suba real interanual del 2,6%.

En ese ranking mensual, San Juan se ubicó entre las provincias con mayor incremento, con una suba real interanual del 5,1%, lo que la posicionó en el puesto 7 a nivel nacional, por detrás de Chaco y por encima de Buenos Aires.

De acuerdo al informe de IARAF, en diciembre la dispersión entre jurisdicciones fue significativa: la diferencia entre la provincia con mayor crecimiento y la de peor desempeño alcanzó los 10,4 puntos porcentuales.

Salta lideró el ranking mensual con una suba del 8,8%, mientras que Santa Cruz registró una caída del 1,6%, la más pronunciada del país.

El principal factor explicativo de estas diferencias, según el IARAF fue el fuerte incremento de las compensaciones vinculadas al Consenso Fiscal, que tuvieron un impacto relevante en 12 de las 24 jurisdicciones durante el último mes del año.

Entre las provincias con mayores subas en diciembre se destacaron Salta, Misiones, Mendoza, Neuquén y Corrientes, mientras que las mayores bajas se observaron en Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y San Luis.

Balance para San Juan

Los datos de la consultora nacional muestran un cierre del año con dos lecturas para San Juan. Por un lado, un crecimiento moderado en el acumulado anual en coparticipación federal de impuestos, y por otro, un mejor desempeño relativo en diciembre.