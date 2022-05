¿Cómo avizoran el futuro de la construcción desde San Juan?

Enrique Velazco, presidente de CAEMCO, comentó que al menos en la provincia se ha conseguido una estabilidad importante en la actividad. “Si bien en pandemia disminuyó la actividad nunca se detuvo, y tras la pandemia hemos retomado el ritmo e incluso se ha incrementado. Somos optimistas y lo que genera intranquilidad es la inflación. Hay insumos que no se consiguen, como hierro de bajo diámetro que es lo que más usamos en las obras, y también estamos viendo la mano de obra cómo va a evolucionar por el tema de la inflación, donde los salarios tienen que acompañar”, comentó.

Quien opinión en la misma sintonía sobre la actividad en la provincia fue Ariel Azua, integrante de la comisión directiva de CAEMCO, al resaltar que San Juan se diferencia de la realidad de otras provincias gracias a la gestión de Gobierno al potenciar la obra pública. “Hay un gran empeño del gobierno provincial en mantener el volumen de obra pública. Hubo un momento a principio de pandemia que se redujo un poco hasta poder acomodarnos, y en pocos meses se retomó el nivel de obras y eso nos ha permitido mantener el personal administrativo trabajando con nosotros, así como los operarios de la construcción porque el volumen de ritmo de obra se ha mantenido”, afirmó. Además, resaltó el ingenio que tuvieron muchos empresarios al tener que pensar en nuevas metodologías constructivas al tener que reemplazar materiales que no estaban disponibles.

Desde el norte del país el represente de la Cámara Salteña de la Construcción, Mario Cavanillas, comentó que, en la provincia, en la parte privada, están teniendo inconvenientes con algunos materiales como puntales, hierro, cubiertas, repuesto para máquinas, entre otras. “Tenemos problemas que queremos que se solucionen. No descartamos nada, personalmente avizoro un panorama complejo. Creo que nos va a faltar para volver a los ritmos pre pandémicos, al menos en salta, pero hemos arrancado este año de manera muy distinta, al menos mejor que el año pasado”.

Quien también opinó sobre la actividad fue el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, Gerardo Antonio Fernández. “El sector es muy dinámico, y tiene como característica principal que cuando se producen crisis a nivel macroeconómico al sector no le va bien porque las economías de las provincias generalmente ajustan en la obra pública, que tiene un régimen laboral más flexible. No obstante, se da una situación anacrónica, porque las empresas Pymes de casi todo el país están trabajando muy bien, hay muchas obras públicas segmentadas en distintas magnitudes de obras”, dijo, detallando que la obra pública está en un momento aceptable, no así la obra privada, que busca aun recuperarse y alcanzar los índices pre pandémicos.

“Los empresarios antes de ser empresarios somos emprendedores. Somos optimistas por naturaleza y esperamos siempre el milagro de último momento que las cosas se corrijan. Son muchos los factores alentadores y que suman. Tenemos la capacidad como argentinos de dar vuelta la página y avizorar una salida para todos”, finalizó Fernández.