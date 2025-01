Comercios de San Juan: chau a un año complicado, el alivio de diciembre y las expectativas para el 2025

Todos admitieron que el alivio llegó sobre el final del año, cuando el pago del bono extra en los empleados de la administración pública y el sector privado, más el sueldo y el aguinaldo, impulsaron el consumo de los sanjuaninos y diciembre cerró con un repunte de las ventas.

“Esa cantidad de dinero derramó no solo en Capital sino en todos los departamentos, y sirvió para haber tenido ventas sostenidas durante dos semanas antes al día 31. Eso da un buen indicio, no tenemos porcentajes aun, pero sabemos que el mes de diciembre va terminar bien”, dijo Rodríguez.

El empresario agregó que en esa entidad realizarán los cómputos de ventas de Fin de Año una vez que pase Reyes, para incluir también el impacto de esa celebración. “Los juguetes están con precios más accesibles. No solo por la apertura de imputaciones sino porque los juguetes nacionales no han subido. La Cámara Argentina del Juguete informó que la materia prima nacional no ha subido, sino que ha bajado, producto de la necesidad de ventas y eso ha hecho tener buenos precios”, indicó.

Mencionó que hay juguetes con precios desde los 4.000 a los 250 mil pesos “y eso hace que tengamos expectativas de que terminen bien la venta de Reyes y el comerciante con la tranquilidad de que cumplió con sus obligaciones de aguinaldos y sueldos”.

El peso de impuestos y alquileres

Marcelo Quiroga, el referente de los Comerciantes Unidos analizó que tuvieron un 2024 “complicadísimo” donde todos los meses fueron caídas de ventas muy pronunciadas. No obstante, agregó que en diciembre se registró la primera suba de ventas del 2% respecto al 2023. Los demás números de todos los meses fueron negativos.

“Podemos esperar que el 2025 sea el reinicio de esta reactivación que tanto espera el comercio, sabiendo que hay una actividad económica que está planchada pero que se espera que en los próximos meses esta reactivación económica empiece a moverse de a poco”, dijo Quiroga. El referente lamentó la carga que soporta el sector, en cuanto a cantidad de impuestos y aumentos de alquiler y aumentos de servicios que tiene el comercio de la zona.

Los outlets, la salvación

“Fue un año bastante feo”, dijo Villordo desde el populoso Rawson. “Enero fue de terror. Febrero, marzo, abril, mayo, con caídas impresionantes en el comercio. Gracias a Dios no hubo muchos cierres, pero hubo muchos locales que sí estuvieron a punto de cierre. Tratamos de reactivar de alguna manera y la realización de los Outlets ayudó muchísimo”, mencionó.

Esa cámara fue la encargada de realizar cada mes el outlet que llevo miles de clientes al complejo La Superiora y que cerró el mes pasado con un evento en el parque. “octubre, noviembre fueron meses difíciles, pero diciembre ha sido un mes positivo”, dijo. Respecto a sus expectativas, mencionó que los comercios ahora están esperanzados en la venta de Reyes, para luego comenzar a prepararse para el inicio de las clases.

En resumen, el comercio sanjuanino cierra el 2024 con un balance difícil, pero con expectativas de mejora para el 2025. Los comerciantes están trabajando para que las ventas sigan creciendo y están esperanzados en la próxima fecha clave como es Reyes, que se celebra el 6 de enero. Están esperanzados de que las ventas sigan creciendo y que el 2025 sea un año mejor que el que pasó.