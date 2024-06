Buscan darle a la Fiesta del Sol 2024 una fuerte impronta para hacer negocios

Ahora se busca que se pueda interactuar y que los empresarios tengan oportunidad de atraer o instalar inversiones en la provincia, asociarse o buscar nuevas alternativas.

Romero, en diálogo con Canal 13 San Juan, dijo que se piensa acondicionar un importante espacio del Estadio del Bicentenario "para que podamos tener estas rondas de negocios que nosotros estamos seguros que se pueden producir y que se van a producir".

Afirmó que "la llegada de todas estas empresas que nosotros estamos contactando, estamos charlando, estamos gestionando, va a dar lugar a eso. Las empresas que vengan de afuera van a querer introducir sus productos, sus servicios en San Juan y se van a tener que relacionar con la parte empresaria sanjuanina. Y ahí nosotros les vamos a dar el lugar".

También comentó el funcionario que están trabajando en la planimetría de los stands y aseguró que con ciertas empresas ya hay "charlas informales" en el sentido de participar en la Fiesta Nacional del Sol 2024 bajo esta modalidad de ronda de negocios.

"La Expo Minera nos sirvió para poder relacionarnos con todas esas empresas. Entonces charlamos, tenemos WhatsApp, mails, reuniones por Zoom", dijo Romero sobre el evento que se dio en mayo en la provincia, organizado por un privado, que les gustaría tener como modelo.

No obstante, el ministro aclaró que "la Expo Minera no solamente tenía empresas mineras, fue muy amplio el abanico y estuvo muy bueno, hubo más de 250 empresas. Con lo cual la idea es abrir el abanico, no minero únicamente, no es una Expo Minera. Por eso dije al principio que la idea es abrir el abanico también a todo el comercio, a todas las industrias, a toda la parte empresaria acá de la provincia y de las provincias de la Argentina y, por qué no, de otros países. Entonces se está trabajando en eso".

Los costos de la FNS

Detrás de toda la idea de la sinergia con empresarios está la meta oficial de que la FNS sea autofinanciable, es decir que haya involucramiento de sponsors. "Yo estoy confiado de que vamos a tener una muy buena convocatoria y vamos a lograr que la Fiesta sea autofinanciable o aspiramos a que sea autofinanciable, a que la fiesta sea austera para el Estado".

Por años, en la fiesta mayor de los sanjuaninos fue un misterio cuánto dinero destinaba el Estado en concretarla ¿Está presupuestada la FNS 2024? Romero dijo sobre esta edición que "no está presupuestada porque es una fiesta que en realidad es para cinco meses, faltan cinco meses más o menos".

Agregó que "nosotros ya empezamos a hablar del precio de las entradas, pero bueno, una cosa es el precio de la entrada hoy, otra cosa es dentro de cinco meses o dentro de cuatro, que nosotros pongamos a venta las entradas un mes antes para que el sanjuanino tenga esa flexibilidad para poder asistir. Pero es difícil poder proyectarla ahora".

Y analizó: "Pero nosotros, como se dijo desde el día uno, estamos convencidos de que nuestra aspiración más importante es que sea una fiesta linda, de calidad, que los sanjuaninos la disfruten y que a su vez se autofinancie con aportes privados".