Baja el dólar y suben 3% las acciones tras la aprobación del FMI

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1360,85, un retroceso de $3,15 con respecto al cierre previo (-0,23%). De esta manera, la cotización se aleja del techo del nuevo esquema de flotación por bandas, que actualmente ronda los $1448.

“El frente externo sigue siendo la parte más frágil del programa, con reservas internacionales que no logran mantener un sendero alcista, dado que el Tesoro no compra divisas y todo queda supeditado a los préstamos de organismos internacionales, como ocurrió en la última semana de julio. En este sentido, a pesar de no haber cumplido la meta de reservas, el FMI mantiene su apoyo al programa, flexibilizando dicha meta para lo que resta del año, y se espera un nuevo desembolso por US$2000 millones que reforzará el poder de fuego del BCRA para intervenir si el tipo de cambio supera el techo de la banda", señalaron desde Cohen Aliados Financieros.

Los tipos de cambio financieros también tienden a la baja. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1355,94, una caída diaria de $1,62 (-0,1%). En tanto, el contado con liquidación se negocia a $1358,77, unos $8,13 menos que el viernes (-0,6%).

El dólar blue se vende a $1325 en las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño. Se trata de una caída de $10 con respecto al viernes (-0,8%).

“Estamos en una etapa de menor oferta en el mercado oficial y una demanda sostenida en las puertas de una contienda electoral, históricamente asociada con una dolarización por parte de los individuos. En este marco, la duda está en si el Gobierno logrará recalibrar de forma conducente el aspecto monetario, que viene sufriendo un deterioro tras el desarme de las LEFI. Esta cuestión será fundamental para suavizar la volatilidad de las tasas, dirigirse a un nivel de tasas reales menos nocivo para la actividad y anclar con mayor firmeza las expectativas de devaluación", remarcaron desde la consultora económica Ecolatina.

Bonos y acciones

En una rueda positiva a nivel internacional, la Bolsa porteña arranca la semana con un alza del 1,25% y cotiza en 2.306.927 unidades. En el panel principal, se destacan las acciones de Transportadora de Gas del Norte (+3,7%), Telecom Argentina (+2,6%) y Metrogas (+2,4%).

Los números en verde se replican entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de BBVA trepan 3,1%, seguidos por Transportadora de Gas del Sur (+3%), Edenor (+2,9%), Cresud (+2,9%), Globant (+2,9%) y Telecom Argentina (+2,9%).

Los bonos soberanos en dólares operan con mayoría de alzas: los Bonares muestran avances del 0,71% (AL30D) y los Globales de hasta 0,82% (GD29D). El riesgo país se ubicaba en 771 puntos básicos al viernes 1° de agosto, 41 puntos más que la jornada anterior (+5,6%).

